СБУ продолжает своими спецоперациями наносить россии многомиллионные убытки.

Эксперт подчеркивает, что каждая из этих операций еще год назад была бы главным событием месяца, а сегодня они следуют одна за другой. "Это свидетельствует о системности действий подчиненных Малюка. Порядок, как известно, бьет класс. А если есть и одно, и другое, то враг еженедельно будет нести огромные потери", - пишет Курпас.

Эксперт напоминает, что в начале недели праздновали день ЦСО "А", а уже в его конце "альфовцы" вместе с другими подразделениями Службы нанесли врагу многомиллиардные потери. "Под руководством Малюка Служба разработала действенную стратегию использования беспилотников для различных задач - на поле боя и в глубоком тылу России. От морских дронов до ударных БПЛА. Украина, не дает россии доминировать в инновациях. В отличие от России, которая пытается взять количеством, Украина переигрывает технологичностью и новатором - Силах Обороны”, - подчеркивает политолог.

"Удары дронов СБУ нанесли россии огромный ущерб, исчисляемый сотнями миллионов. Эти деньги режим путина направил бы на войну. Уничтоженные самолеты уже не смогут сбрасывать КАБы, а ударные вертолеты бить по нашим позициям на фронте. До россиян после ударов СБУ углу рф. Ни на суше, ни на море. Для режима Путина аббревиатура СБУ стала символом потери миллиардов долларов”, - резюмирует Курпас.

Напомним, ранее стало известно, что Служба Безопасности уничтожила два самолета СУ-34 и еще два повредила. Кроме того, СБУ сообщила об еще одной операции: уничтожила ЗРК “Панцирь С1” и три вертолета.