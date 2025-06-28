В День Конституции в Ивано-Франковске произошло важное событие – местному лицею МВД официально присвоили имя Героя Украины Андрея Примаченко.

Он был командиром 1-го отдельного отряда ЦСП Омега, полковником, спецназовцем и защитником, который до последнего дыхания боролся за Украину.

Память о настоящем герое

Церемония прошла в теплой, но вместе с тем торжественной атмосфере. В лицей пришли собратья Андрея, командиры, представители МВД, Нацгвардии, преподаватели, лицеисты и друзья. Люди собрались, чтобы воздать честь тому, кто не только воевал, но и был примером человечности, силы воли и преданности.

«Имя Андрея – это больше, чем просто упоминание. Это символ. Это ориентир для тех, кто учится здесь сейчас, кто вырастет и, возможно, тоже пойдет по пути защитника», — звучало в словах ораторов.

Человек, которого не забудут

Андрей Приймаченко был одним из лучших командиров ЦСП "Омега". Он отличился мужеством, решительностью и принципиальностью – как в бою, так и в жизни. На западе вспоминали его не только как военного, но и как товарища, который умел поддержать, пошутить, не предать. О нем говорили с гордостью, а в семье Героя выражали слова поддержки.

В конце участники просмотрели документальный фильм об Андрее. Все со слезами на глазах и с уважением в сердце.

Имя, которое будет жить дальше

Теперь Ивано-Франковский лицей МВД носит имя Андрея Примаченко. Его история будет жить в стенах заведения, в памяти молодежи, которая вырастает с пониманием: независимость Украины — это не просто слово из учебника, а путь, который завоевывают такие, как Андрей.