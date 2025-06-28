Громкое заявление Николая Томенко: институт залога стал щитом для коррумпированных должностных лиц вместо того, чтобы быть предохранителем.

Почему в воюющей стране до сих пор позволяют чиновникам избегать ответственности?

Повторяющиеся скандалы

Политик и общественный деятель Николай Томенко выступил с острой критикой власти из-за ситуации вокруг вице-премьера Александра Чернышева, которого обвиняют в коррупционных действиях, но не отстранили от должности.

Причина — старая знакомая: он вышел под залог.

Томенко не сдерживается в оценках:

"Институт залога стал уникальным спасительным поясом для должностных лиц - от вице-премьер-министров до городских чиновников. Их не наказывают, им дают спокойно продолжать работать, даже если обвинения серьезны".

Что обещал Президент?

На фоне очередного скандала Томенко напомнил слова из официальной предвыборной программы Владимира Зеленского, где было четко написано:

"Подозреваемый в коррупции не выйдет под залог. Осужденный за коррупцию получит конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности".

В то же время, как отмечает политик, это обещание осталось только лозунгом. Как и заявления о "нулевой толерантности к коррупции".

"Я сам не воровал и никому не позволю!" — вспомнил Томенко еще одно обещание по той же программе. Но реальность – другая.

Пора отменить залог для чиновников?

Томенко убежден: институт залога для чиновников, имеющих доступ к государственному и местному бюджетам, во время войны должен быть отменен.

"Это минимум, который стоит сделать прямо сейчас. Залог можно оставить для предпринимателей, которые и так выживают под давлением проверок, войны и кризиса. Но точно не для сидящих на бюджете", - считает он.

И еще одно обещание не выполнено

Отдельно Томенко напомнил еще одну важную инициативу, которая так и не была реализована - приравнение коррупции к государственной измене в условиях войны. Этот подход не только символичен, но и имел бы реальные последствия для системы ответственности в борющейся за выживание стране.

Два врага Украины

В заключение Николай Томенко сформулировал ключевое мнение, которое, по его мнению, точно описывает реалии настоящего:

"Сегодня у Украины два главных врага: с одной стороны - российская орда путина, с другой - наглая коррупция и циничная безответственность в собственной власти".

Пока высокопоставленные должностные лица могут "откупиться" и вернуться к работе, никакой победы над коррупцией не будет — несмотря на все громкие обещания.