Об этом заявил заместитель председателя ВО «Батькивщина», руководитель Киевской городской организации ВО «Батькивщина» Валерий Дубиль во время рабочей поездки в Херсонскую область к нашим защитникам.

«Мы с командой уже не первый год поддерживаем военных, поэтому хорошо знаем, с чем они сталкиваются. Это и задержки боевых выплат, и низкие зарплаты, сложности с ротациями, отпусками и увольнением, непрозрачность работы ВЛК и очереди решения, отсутствие доступной психологической реабилитации, жилья и трудоустройства.

Точечно решить эти проблемы невозможно – должны работать на всех уровнях», — объяснил Валерий Дубиль.

По словам народного депутата, именно регулярные поездки на фронт (а их на счету команды Валерия Дубиля уже более 270) и работа Киевской городской парторганизации ВО «Батькивщина» на местах помогли систематизировать перечень проблем, которыми будет заниматься новое межфракционное объединение по защите прав ветеранов, участников боевых.

«Актив киевской «Родины» регулярно встречается с военными, ветеранами, семьями наших Героев. Это работа на всех уровнях. Так, мы можем передать их потребности депутатам для их решения в законодательном формате. И я рассчитываю, что новое межфракционное объединение поможет сплотить депутатов, которые действительно хотят это изменить», - подчеркнул глава Оболонской районной партийной организации «Батькивщина» Владимир Старовойт.

Напомним, глава вновь МФО Юлия Тимошенко уже провела учредительное заседание — депутаты определили приоритетные направления работы: выплаты, психологическая реабилитация, вопросы по ВЛК, жилье, трудоустройство, социальные гарантии.