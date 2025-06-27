Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Правительство сейчас просто разводит руками, потому что провалило программу жилья для переселенцев. Из-за российских обстрелов и оккупации в Украине миллион людей потеряли жилье и средства к существованию. А что власть? Ровно ничего. Программа вроде бы есть, но она не работает якобы из-за серого рынка жилья, нежелания собственников квартир платить налоги», - отмечает Екатерина Котенкова.

Правительство ввело именно европейскую модель, но она не может у нас работать, потому что она по определению не жизнеспособна в украинских реалиях. По ее мнению, не нужно было вообще брать эту модель, если с самого начала было понятно, что ничего не получится, теперь переселенцы должны разбираться с этими проблемами сами.

«Вот когда нужно вводить штрафы, прессовать ФЛП, отлавливать людей, которые продавали на OLX свои сковородки, то это власть умеет. А если нужно помочь тем, кто больше всего нуждается в этом сейчас, то здесь виноват серый рынок. Поэтому в очередной раз видим, что украинцы оказываются просто лицом к лицу с катастрофой. А власть снова делает вид, что будто пыталась помочь, но не получилось», - заключает Екатерина Котенкова.

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