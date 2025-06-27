Юрист Евгений Тумсоев объяснил, что каждая информация появляется потому, что она кому-то нужна, и надо оценивать ее критически, особенно если журналист не предоставляет доказательную базу, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Здесь нужно отталкиваться от той информации, которую непосредственно вам представляют. То есть какую-либо информацию за чистую монету воспринимать нельзя. Мы должны абсолютно на все смотреть с критической точки зрения», - утверждает Евгений Тумсоев.

К тому же, добавляет он, если какая-то информация появляется, то она обязательно кому-то нужна. Если эта информация нужна обществу, объясняет гость программы, то она чаще всего отражает все аспекты, которые необходимо поднять в этой тематике и которые нужно решать, то есть все не просто так появляется, что есть какая-то проблема и все.

По словам юриста, он не слишком любит кого-то рекламировать, но в пример можно поставить журналиста-расследователя Евгения Плинского, который в своих программах всегда показывает структуру схемы, подтверждает это непосредственно документами к освещаемой тематике, то есть это было не мнение, не догадка, а полноценное раскрытие.

«Понимаете, другой вопрос состоит в том, что любую тематику можно поднять с разной точки зрения. Можно как гражданин, и гражданин действительно имеет свое мнение, но журналист – это профессиональная деятельность. Понимаете, я имею в виду, что в профессиональной деятельности журналист всегда должен руководствоваться непосредственным мнением, непосредственно своим и с доказательной какой-то базой. По-моему, просто так поднимать какую-то тему – это чаще всего просто навредить тому, о чем ты пишешь. Это у нас обычный пример последних 10 лет так точно», – объясняет Евгений Тумсоев.

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