Главное управление разведки во главе с Кириллом Будановым получило очередную партию техники для выполнения задач в зоне активных боевых действий. Помощь передали БФ молодежной инициативы «Надежда», председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль и соучредитель фонда Вита Присяжнюк.

В рамках этой поставки подразделения ГУР получили системы радиоэлектронной борьбы "Апостол", генераторы и зарядные станции, спутниковые терминалы Starlink, беспилотные летательные аппараты разного типа.

«Разведка работает на грани возможного и мы хорошо понимаем, насколько для них важно иметь технологическое преимущество. Каждый переданный дрон, питание или система РЭБ — это не просто техника. Это шанс на связь, на выполнение задания, а зачастую – на спасенную жизнь», – подчеркнул Валерий Дубиль.

Собрать помощь для ГУР Благотворительному фонду молодежной инициативы «Надежда» помогли партнеры.

Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» регулярно оказывает помощь ГУР, а также различным подразделениям Сил обороны Украины по самым сложным направлениям. В приоритете фонда — обеспечение средствами, позволяющими военным эффективно действовать в боевых условиях и сохранять жизнь личного состава.