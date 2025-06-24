24 июня 2025 в помещении информационного агентства «Укринформ» состоялась пресс-конференция лидера партии «Сила нации» Андрея Пелюховского «Ответственность гражданина перед государством, ответственность государства перед гражданином». Основное внимание выступающих было сосредоточено на недавно принятом законе, вводящем в Украине институт множественного гражданства.



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В своем выступлении председатель партии «Сила нации» Андрей Пелюховский отметил: «Принятие Верховной Радой Закона №11469, позволяющего украинцам иметь несколько гражданств одновременно, стало предметом глубокого беспокойства среди государственно настроенных сил. Национальная политическая партия Сила Нации однозначно считает этот закон опасной уступкой, открывающей путь к потере контроля над государственностью, национальной безопасностью и идентичностью украинского народа. Быть гражданином Украины – это работать во благо Украины, защищать Украину. А если гражданство несколько? Может ли человек быть патриотом нескольких государств?».

По убеждению Андрея Пелюховского, гражданство должно быть единственным и недвусмысленным актом лояльности своей стране. Закон 11469 подрывает именно это понимание, превращая гражданство в декларативный формальный статус, не имеющий правовой силы в критических ситуациях.

Партия «Сила Нации» отмечает, что в условиях, когда институты ослаблены войной, а проверки — формальные, множественное гражданство создает:

пространство для иностранного влияния,

возможность для бегства от ответственности,

открыта дверь для агентов спецслужб враждебных стран, которые могут легально получить украинское гражданство, скрывая свое второе.

Андрей Пелюховский неоднократно заявлял, что легализация второго гражданства выгодна, прежде всего, коррумпированной политической верхушке, которая стремится иметь запасной план на случай поражения, развала государства или разоблачения.

«Пока обычный украинец сражается, работает, платит налоги и отдает последнее для фронта — кто-то другой уже готовит себе новую жизнь за границей, с испанским или канадским паспортом. Закон 11469 – это амнистия для будущих беглецов», – подчеркнул лидер «Силы Нации».

Партия «Сила Нации» предупреждает о долгосрочных катастрофических последствиях:

1. Политическая дестабилизация: множественное гражданство позволит влиять на украинское избирательное поле через иностранных граждан.

2. Социальная пропасть: доступ к иностранным паспортам станет новой формой привилегии, недостижимой для большинства украинцев.

3. Нравственная деградация: молодежь потеряет ценность служения государству, если «элитам» разрешено быть гражданами мира, а не Украины.

«Сила Нации» требует безотлагательной отмены Закона 11469, как противоречащего Конституции, угрожает национальной безопасности и подрывает идею единого народа с единым государством.

Закон №11469 – это не реформа, а капитуляция перед глобализмом, коррупцией и расслоением общества. В то время, когда нация должна сплачиваться вокруг одной цели — победы и восстановления, этот закон работает против идеи сильного, независимого, духовно целостного государства.