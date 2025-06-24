Информационные вбросы об освобождении Кирилла Буданова от должности начальника ГУР производятся с целью изучения реакции общества.

Такое предположение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Назар Приходько .

К такому выводу Приходько пришел после недавнего сообщения главы Института мировой политики Виктора Шлинчака, в котором среди прочего говорится о ротации кадров в разведке . "



Также может состояться ротация кадров в разведке: на место Кирилла Буданова назначат его бывшего подчиненного Олега Иващенко, который сейчас возглавляет Службу внешней разведки, а Буданова отправят возглавить СВР", – написал Шлинчак.

Приходько предполагает, что такая проверка общественных настроений может производиться для попытки взятия ГУР под контроль. "Офис Президента проверяет реакцию активной части общества на такие планы, если они действительно существуют", – пишет эксперт.

Также Приходько отметил, что кулуарные игры по устранению эффективного начальника разведслужбы ослабляют обороноспособность Украины.