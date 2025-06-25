Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что Медведев в своем посте раскрыл всему миру правду – Иран создавал ядерное оружие и или его создаст, или получит от партнеров, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Медведев опубликовал большой пост. Он не пожалел 10 пунктов целых на то, чтобы проанализировать историю с бомбардировкой этих ядерных объектов. Зачитаю вам, пожалуй, отсюда любимые места. «Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране?». У него «по трем точкам» - это как у алкаша. Мы пошли на точку, там взяли бутыль. Нет, Америка бомбила не три точки, а три ядерные объекты», - комментирует Михаил Шейтельман.

Как написал Медведев, рассказывает он, критическая инфраструктура ядерного цикла Ирана не пострадала или пострадала незначительно, а обогащение ядерных материалов и будущее производство ядерного оружия будет продолжено. То есть, констатирует эксперт, даже аятолла Хаменеи об этом всем молчит, а Медведев всех сдал.

Кроме того, рассказывает он, Медведев заявил, что ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект, видимо, намекая на россию, Китай или Пакистан, на что пришлось отвечать уже даже вице-президенту США. По словам Вэнса, отмечает эксперт, он не знает, говорит ли этот парень от имени путина и российского правительства, но заявление выглядит странно.

«Послушайте, Вэнс. Вы же вице-президент, и это не парень, это, считайте, тоже вице-президент, ваш визави в россии, второй человек после путина, бывший президент российской федерации. Не надо называть его парнем. Вот вы как вице-президент говорите от имени американского правительства и от имени президента Трампа? Да, говорите. И этот человек говорит от имени путина и всего российского народа», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

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