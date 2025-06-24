Укртрансбезопасность начала наиболее масштабную за последние годы отработку — регион буквально прочесывают мобильные группы инспекторов со всей страны. И, похоже, отмазаться на этот раз не удастся.

Об этом заявил глава службы Никита Лагунин на своей странице в Facebook.





По его словам, ситуация с перегрузами в столице и области — беспрецедентная, и происходящее здесь не идет ни в какое сравнение с другими регионами. Поэтому было принято решение действовать очень жестко.

Теперь усиленные проверки – не разовая акция, а новая реальность. Переждать не получится – подчеркнул Лагунин.

В Киевскую область стянули более 50 инспекторов и 25 экипажей. Уже около 500 проверок всего через несколько дней. Нарушителей сопровождают взвешивания, отдельных — блокируют. Работают в режиме 24/7, без выходных и пауз.





Инспекторы проверяют не только основные трассы, но и все обходные маршруты, где обычно скрываются нарушители.

В Государственной службе Украины по безопасности на транспорте отмечают, что подобные масштабные проверки станут регулярной практикой.

В ведомстве подчеркивают: цель усиленных проверок – не создание препятствий, а наведение порядка, сохранение инфраструктуры и обеспечение равных условий для всех участников рынка.

Меры контроля осуществляются по координации Киевской городской военной администрации и Киевской областной государственной администрации.

Видео с места событий: говорят спецтехника ночует на постах. Нарушений очень много.