Команда Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» совместно с председателем наблюдательного совета фонда, первым заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем и Николаем Томенко совершили масштабную поездку в Херсонскую и Николаевскую области — в больницы и боевые подразделения.

Медицинскую помощь доставили в городские больницы Херсона, а также в медучреждения Первомайска Николаевской области. Среди переданного — медицинское оборудование, расходные материалы, лабораторные принадлежности, комплекты для хирургии, урологии, ортопедии, растворы, средства гигиены и витамины.

Отдельная часть помощи была направлена ​​на нужды 34-й отдельной бригады береговой обороны: взвод обслуживания и ремонта БПЛА, минометных батарей, а также подразделений Нацполиции. Военные получили современное РЭБ-оборудование, генераторы, зарядные станции и витаминные комплексы.

«Сегодня Херсонщина и Николаевщина остаются среди самых уязвимых регионов. Мы с командой не просто передаем помощь — мы держим постоянную связь с медиками и военными, чтобы оперативно реагировать на их потребности.

«Стоит отметить, что среди наших приоритетов — не просто медицинские учреждения, а именно те госпитали и больницы, которые заботятся о наших военных, и где руководители профессионально и самоотверженно работают в условиях постоянных обстрелов российской орды», — подчеркнул Николай Томенко.

Эта гуманитарная миссия стала возможной благодаря партнерам и меценатам фонда. С первых дней полномасштабного вторжения Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» системно поддерживает украинских военных и медиков. Благодаря помощи партнеров передано около 300 единиц РЭБ-оборудования, сотни дронов, Starlink-систем, зарядных станций. Медицинские институты и больницы по всей Украине регулярно получают от фонда современное оборудование и критически важные расходные материалы.