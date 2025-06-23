Юлия Тимошенко проинформировала депутатов, что с такой просьбой к ней обратился Всеукраинский профсоюз защитников Украины, насчитывающий более 120 тысяч членов.

Во вновь МФО уже вошли 37 депутатов, а его руководительница Юлия Тимошенко призвала других коллег присоединяться, потому что работать межфракционное объединение эффективно и результативно.

В своем выступлении лидер «Батькивщины» проинформировала коллег, что права участников боевых действий, ветеранов и членов их семей фундаментально поднимаются и перечислила проблемы, с которыми сталкиваются защитники и их семьи чаще всего.

По словам Юлии Тимошенко, финансовое обеспечение критически недостаточно: «Боевые выплаты начисляются с большими перебоями, и, к сожалению, существуют факты существенной задержки, а общая заработная плата военнослужащего, не выполняющего задание на нуле, меньше 20 тысяч гривен».

Она напомнила о трудностях, с которыми сталкиваются военные при переводе на другую должность или в другое подразделение по специальности, а также при увольнении из войска при наличии законных оснований.



«К сожалению, даже при наличии законных оснований процесс увольнения часто затягивается на месяцы, разрушая жизнь человека. Большие трудности с отсутствием ротаций и отпусков. В большинстве случаев отсутствуют какие-либо графики ротации. Трудно реализовать право на нормальный законный отпуск. Это приводит к переутомлению наших военных», – отметила лидер



«Батькивщины». По убеждению Юлии Тимошенко, в отдельном внимании нуждается «непрофессиональная и безнравственная работа ВЛК», прохождение которой сопровождается не только большими очередями, но и «формализмом, нежеланием обратить внимание на реальное состояние военного, в том числе после ранения».



Она рассказала, что качественная реабилитация, в частности психологическая, фактически недоступна для участников боевых действий, ветеранов, тех, кто имеет контузии или серьезные психологические проблемы.



Кроме этого, по ее словам, у бывших военных сложностей с трудоустройством, потому что «отсутствуют какие-либо действенные государственные программы переквалификации и адаптации, а рынок труда не принимает ветеранов». В то же время льготы, гарантированные законодательством, недоступны.

«Это льготы, которые мы с вами прописывали во всех законах, в подзаконных актах, не выполняются абсолютно. И у наших ветеранов, у наших участников боевых действий нет тех льгот, которые этот зал проголосовал в виде законов», – подытожила лидер «Батькивщины».