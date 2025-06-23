Именно поэтому деятельность компании «Украинские химические технологии» заслуживает особого внимания и признательности — не только как предприятия, уверенно удерживающего экономический фронт, но и как надежного тыла для наших защитников.

Компания уже не первый год последовательно и целенаправленно помогает украинским военным. Особое место в благотворительной деятельности «Украинских Химических Технологий» занимает поддержка 1121 Учебного зенитно-ракетно-артиллерийского полка. Это не просто материальная помощь — это сознательное выполнение гражданского долга перед борющейся за свою жизнь страной.





«Мы чувствуем, что не имеем права оставаться в стороне, — говорит директор компании Украинские химические технологии Павел Бартковский . — Наши воины рискуют каждый день, чтобы мы могли работать, жить, строить. В такое время бизнес должен быть там, где в нем нуждаются больше всего — рядом с армией.»

Эти слова не просто декларация. Предприятие регулярно снабжает необходимыми ресурсами, снаряжением и другими средствами, способствующими подготовке и эффективности личного состава полка. Речь идет не только о финансовой поддержке, но и о человеческом участии: сотрудники компании сами инициируют собрание, ищут контакты, сотрудничают с волонтерами.

«Это большая моральная поддержка для нас, – рассказывает командир ВЧ А3435 Семенович Дмитрий. – Мы знаем, что у нас верят, что не оставляют наедине. Эта помощь – не просто вещи, это ощущение плеча страны.»

Зенитно-ракетно-артиллерийские подразделения выполняют сверхважную функцию — защищают небо над украинскими городами, охраняют стратегические объекты, не дают врагу нанести сокрушительный удар. Их вклад в безопасность невозможно переоценить. Именно поэтому такая адресная помощь, как от компании «Украинские Химические Технологии», имеет ключевое значение.

Этот полк готовит специалистов, которые затем служат передовой. Высокое качество подготовки зависит не только от специалистов, но и условий обучения, оборудования, современного снаряжения. Именно сюда компания направляет часть своего ресурса — не ради рекламы или отчетности, а будущей победы.

«То, что делают такие компании, как «Украинские химические технологии» , – это пример для всех, – говорит военнослужащий. — Это не просто о помощи, это о вере в наше общее дело».

Сегодня помощь армии – это не жест благотворительности, это ответ на вызов времени. Это моральная норма для всех, кто может действовать. Особенно для бизнеса, который имеет ресурсы, связи и влияние. Украинские Химические Технологии демонстрируют, что украинское предпринимательство может быть не только сильным, но и сознательным. Что украинский предприниматель – это не только экономический агент, но и гражданин, патриот, часть большого национального фронта.

В мире, где столько неопределенности, уверенность в тылу – одно из основных условий победы. И именно благодаря таким компаниям как эта армия чувствует, что не сама. Что ее прикрывают не только бронежилеты, но и надежные партнеры в штатском.

Потому что сегодня помогать армии – это не выбор. Это долг. И тот, кто берет его на себя без колебаний, заслуживает уважения, доверия и признательности всей страны.