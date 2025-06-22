Николай Томенко не сдержался: «Если бы они читали Сковороду, а не просто его дарили — может, и совесть проснулась бы».
Сковорода – не для декораций
Николай Томенко резко высказался по поводу новых подробностей коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер Алексей Чернышев. По его словам, чиновнику передали том произведений Сковороды как своеобразный «подарок за услугу». Ирония в том, что сам Сковорода был ярким критиком наживы, тщеславия и лжеслужения.
«Не ищи счастья за морем… Счастье… всегда и всюду дается глупо», – напомнил Томенко слова философа.
Когда должность – это ступенька к богатству
Томенко намекает: дарить чиновнику книгу о нравственности и смирении — как дарить вегетарианцу мясной пирог. Человек, обладающий полномочиями и влиянием, но пользующийся ими для личного обогащения, точно не является тем, кого имел в виду Сковорода, говоря о «родственном труде».
«Когда мостишься на должность, как коза на крышу… то видно как в зеркале, что ты не в должности старательный, а потому и не родившийся», — еще одна цитата, очень точно описывающая ситуацию.
Когда волк становится пастухом, это уже не шутки
По мнению Томенко, настоящая беда не только в коррупционных схемах, а в том, что за пафосными заявлениями о любви к Украине скрывается обычная жадность. Он вспоминает еще одну фразу Сковороды:
«Когда волк стал пастухом, медведь монахом, а лошек советником — это не шутка, а беда».
Читать нужно настоящее, а не советское
Отдельное внимание Томенко обращает на то, что в подарок было вручено самое старое советское издание — «Собрание сочинений Сковороды».
Он советует обратиться к академическому изданию под редакцией Григория Ушкалова и серии Украинский ежегодник. Григорий Сковорода», изданных Александром Савчуком.
Настоящая профессия – не ради кресла
Завершает Томенко еще одной цитатой, которая должна висеть над каждым государственным кабинетом:
«Лучше быть натуральным котом, чем с ослиной львом».
И напоминает:
«Когда любишь прибыль — ищи ее приличным путем. Тысяча для этого тебе благословенных ремесел».
Философия Сковороды – это не украшение для роскошного кабинета и не подарок для министра. Это зеркало. И если смотреть в него честно, многие из тех, кто сегодня руководит государством, увидят там не то, что хотели бы.