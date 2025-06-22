Вицепремьеру Алексею Чернышеву, ответственному за «национальное единство», якобы пытались дать взятку... философией. Ценное издание произведений Григория Сковороды стало фигурантом по делу о неправомерной выгоде.

Николай Томенко не сдержался: «Если бы они читали Сковороду, а не просто его дарили — может, и совесть проснулась бы».

Сковорода – не для декораций

Николай Томенко резко высказался по поводу новых подробностей коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер Алексей Чернышев. По его словам, чиновнику передали том произведений Сковороды как своеобразный «подарок за услугу». Ирония в том, что сам Сковорода был ярким критиком наживы, тщеславия и лжеслужения.

«Не ищи счастья за морем… Счастье… всегда и всюду дается глупо», – напомнил Томенко слова философа.

Когда должность – это ступенька к богатству

Томенко намекает: дарить чиновнику книгу о нравственности и смирении — как дарить вегетарианцу мясной пирог. Человек, обладающий полномочиями и влиянием, но пользующийся ими для личного обогащения, точно не является тем, кого имел в виду Сковорода, говоря о «родственном труде».

«Когда мостишься на должность, как коза на крышу… то видно как в зеркале, что ты не в должности старательный, а потому и не родившийся», — еще одна цитата, очень точно описывающая ситуацию.

Когда волк становится пастухом, это уже не шутки

По мнению Томенко, настоящая беда не только в коррупционных схемах, а в том, что за пафосными заявлениями о любви к Украине скрывается обычная жадность. Он вспоминает еще одну фразу Сковороды:

«Когда волк стал пастухом, медведь монахом, а лошек советником — это не шутка, а беда».

Читать нужно настоящее, а не советское

Отдельное внимание Томенко обращает на то, что в подарок было вручено самое старое советское издание — «Собрание сочинений Сковороды».

Он советует обратиться к академическому изданию под редакцией Григория Ушкалова и серии Украинский ежегодник. Григорий Сковорода», изданных Александром Савчуком.

Настоящая профессия – не ради кресла

Завершает Томенко еще одной цитатой, которая должна висеть над каждым государственным кабинетом:

«Лучше быть натуральным котом, чем с ослиной львом».

И напоминает:

«Когда любишь прибыль — ищи ее приличным путем. Тысяча для этого тебе благословенных ремесел».

Философия Сковороды – это не украшение для роскошного кабинета и не подарок для министра. Это зеркало. И если смотреть в него честно, многие из тех, кто сегодня руководит государством, увидят там не то, что хотели бы.