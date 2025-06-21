Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что работавшие в определенных отраслях пенсионеры, живущие в сельской местности, могут получить скидку на оплату ЖКХ и приобретение топлива и газа, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Согласно информации, указанной на официальном сайте Пенсионного фонда Украины, некоторые категории украинцев, вышедших на заслуженный отдых, могут воспользоваться правом на льготу в размере 100%. Да, 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сюда не только входит оплата жилищно-коммунальных услуг, но и приобретение твердого, жидкого бытового топлива и сжиженного газа», - рассказывает Екатерина Котенкова.

По ее словам, речь идет о представителях отдельных профессий, работавших в сельской местности и оставшихся там уже после выхода на пенсию. В Пенсионном фонде отметили, рассказывает журналистка, что освобождают от оплаты коммуналки пенсионеров таких специальностей: педагогов, медицинских работников, фармацевтов, специалистов по защите растений, работников библиотек и музеев, сотрудников коммунальных и государственных учреждений культуры и образования.

«Чтобы получить льготу, пенсионерам необходимо иметь не менее 3 лет соответствующего стажа на момент выхода на заслуженный отдых. Кроме того, учитывается и общий доход семьи, если за последние 6 месяцев средний доход не превышал 4240 грн. То есть 4240 грн – это сумма дохода, дающая право на эту социальную льготу», объясняет Екатерина Котенкова.

Как сообщает журналистка, эта скидка действует в течение года после подачи заявления или до конца текущего календарного года. Обратиться за льготой, добавляет она, можно в сервисные центры Пенсионного фонда или на сайт ведомства.

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