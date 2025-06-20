Директор-художественный руководитель Львовского национального театра оперы и балета Василий Вовкун заявил, что даже во время войны искусство в Украине развивается и в Европе это очень высоко оценивают, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

«Есть премия «Оскар» в кино, а 2 года назад Львовская опера получила оперный «Оскар» в Мадриде. Есть журнал «Opera Magazine» в Лондоне, они имеют своих критиков и людей, которые отслеживают информацию, как работают театры Европы. И почему-то они начали мониторить Львовскую оперу. Фактически это был первый шаг, а через год мы уже вошли через премьеру Станковича «Страшная месть» в шорт-лист с такими театрами, как Metropolitan opera, Bayerische Staatsoper. Для нас самих это был шок», – рассказывает Василий Вовкун.

Итак, сообщает он, Львовская опера получила «Оскар» за лучшую премьеру. По его словам, европейские директора 5 минут аплодировали, они были шокированы, что в Украине во время войны живет и развивается искусство.

«В творческой программе, по которой мы работаем, одно из положений говорит о том, что нам просто необходимо написание отечественных опер и балетов, потому что их отсутствие очень чувствуется в европейском контексте. Если говорить о «Наталке Полтавке» или «Запорожце за Дунаем», то мы понимаем, что они скорее принадлежат к музыкально-драматическому театру. Опер особых тоже не было написано в советский период, их можно насчитать до пяти. Есть очень большой провал в этом жанре, потому что композиторы уже перестали писать для оперных театров», – объясняет Василий Вовкун.

Итак, утверждает гость программы, Львовская опера поставила себе амбициозную задачу за короткое время этот пробел восполнить. По его словам, сегодня уже поставлено 13 украинских произведений, 10 из них написано по заказу Львовской оперы, а 4 из них получили Национальную премию им. Шевченко – это «Лис Никита» и «Тени забытых предков» Ивана Небесного, «Псалмы войны» Станковича и «Познай себя» (о Григории Сковороде) Данова.

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