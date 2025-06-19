Именно они имеют первоочередное право на эту землю, а не иностранные банки и крупные иностранные корпорации, которые во время войны массово скупают плодородный чернозем.

Об этом заявила Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, выступая в парламенте.



Именно поэтому наша команда выходит с инициативой внести в Верховную Раду законопроект о выделении двух гектаров земли участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, членам семьи погибшего (без вести пропавшего, умершего) Защитника, Защитницы Украины, которые обнаружили намерение проводить хозяйственную деятельность в сельской местности. Сделать все доступное для них – от кредитов до обучения, чтобы они могли это делать», – отметила Юлия Тимошенко.





По ее словам, украинцы уже давно поняли, что земля не товар, это наше право жить. И больше всего имеют право на эту землю те, кто ее защищал своей кровью и здоровьем.

Лидер «Батькивщины» убеждена, что принятие разработанного ее командой законопроекта позволит реинтегрировать и адаптировать защитников в послевоенный период: «Это фундаментальный законопроект, который позволит каждому воину, который захочет после войны обрабатывать землю, получить ее, работать и жить, растить детей, кормить свою семью».