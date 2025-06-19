Партнерство охватывает как поддержку национальной команды, так и ряд спортивных инициатив по всей стране - от любительских турниров до популяризации минифутбола на локальном уровне.



«Мы верим в силу украинского спорта. Партнерство со сборной Украины по минифутболу – это не просто логотип на форме, а вклад в развитие игры, которая учит командности, выносливости и характеру. Эти качества мы разделяем как бренд. Для нас важно, чтобы спорт оставался источником драйва, единства и силы даже во времена вызовов. Мы поддерживаем тех, кто на поле и вне его продолжает бороться за победу», — отметил Роман Балашов, СЕО компании «СИТИКОД», осуществляющей свою деятельность под брендом BETON.

Первым этапом партнерства стало выступление сборной Украины на прошедшем в мае в Азербайджане чемпионате мира по минифутболу.



В течение года украинское лицензионное онлайн-казино BETON также намерено поддержать региональные инициативы, любительские лиги и события, которые реализует Федерация минифутбола Украины. Такой подход отвечает долгосрочным целям компании — способствовать устойчивому развитию как профессионального, так и массового спорта в Украине.



«Мы считаем этот союз надежным и стратегическим — он дает команде новый импульс от тренировок до международных турниров. Для нас важно, что в минифутбол приобщаются бренды, которые поддерживают спорт в Украине не только на словах, но и на деле. BETON – именно такой партнер, и мы рады, что он стал частью нашей истории», – прокомментировал сотрудничество Евгений Донцов, президент Федерации минифутбола Украины.

BETON – официальное украинское лицензионное онлайн-казино, начавшее работу в феврале 2025 года. Бренд BETON использует украинская компания «Ситикод», в основу деятельности которой положены принципы ответственной игры и поддержка украинского спорта.