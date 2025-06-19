Сейчас многие любят поиграть в «экспертов». Многие стремятся к «личной минуте славы», сенсациям, очередному «признанию» и тому подобное. Некоторые просто стремятся к деньгам. Всё банально. В погоне за просмотрами, бранями, подписчиками и политическими баллами часто забывается самое главное, что Украина продолжает находиться в состоянии войны.

Именно сейчас особенно опасна информационная безответственность. Прежде всего, речь идет о наших системах обороны, технических возможностях, способности ВСУ, защите. Как объяснить здравым смыслом то, что кое-где в медиа, соцсетях, порой даже в публичных выступлениях появляются координаты наших стратегических объектов, видео с их расположением, упоминания о том, кто это строит, что именно будет строить и где именно это будет. Все это находится, наконец, в открытом доступе. Это журналистика? Вряд ли. Общественный контроль? Не очень похоже. Это, скорее, просто использование «слива» крайне важной информации, которая точно не помешает нашему врагу.

К чему это? В чьих интересах делается? Кто именно «слив» информацию, которая секретна и потом лишь навредит обороноспособности нашей страны? Без сомнений, что когда кто-то выкладывает в открытый доступ то, что имеет гриф «государственная тайна» или «для служебного пользования», это уже не просто ошибка. Это – преступление.

Вспомним ситуации вокруг известных в Украине лиц, когда информационные атаки были умело замаскированы под расследование. Однако в открытое информационное пространство выбрасывалась чувствительная информация о наших стратегических объектах, планах, технических деталях тех же укрытий или фортификаций, данные персоналий, местность, объемы работ, суммы за эти работы – все, что в условиях войны просто должно быть закрытым или, как минимум, очень ограниченным для полной доступности.

Неужели мало было примеров ошибок, когда наводчиком мог стать наивный комментатор в Telegram или FB? Часто из банального «детского» интереса «слитое» фото нашей техники или объектов защиты приводило к слишком серьезным потерям. Субъект с доступом к критической информации передает ее кому-либо, тот – дальше, другой – дальше и дальше, и дальше. В конце концов, такая тайная информация оказывается в открытом пространстве для всех. Она уже никакая не секретная, а просто информация. Поэтому вся цепь причастных к этому должна ответить, потому что все они соучастники преступления. Особенно тот, кто первый «слив» секретные сведения. К нему должны быть самые жесткие претензии.

«Речь идет об объектах, относительно которых ни в коем случае не должна становиться известной информация об их расположении, планах или технических возможностях. Этим обязательно воспользуется враг. Даже если определенные сведения вдруг становятся доступны в целом через СМИ, но имеют признаки ограниченного доступа или, тем более, касаются государственной тайны, я бы настаивал на немедленном реагировании со стороны СБУ. Начиная от лиц, которые передают такую ​​информацию («сливают»), и заканчивая организациями или медиа, публикуемыми на широкую общественность. Все здесь должны нести ответственность за возможное разглашение государственной тайны. Вплоть до подозрения в государственной измене.

Подобные публикации становятся не просто безответственным поступком, но реальной угрозой национальной безопасности. Если объекты, тщательно засекреченные, появляются в открытом доступе, это однозначно требует правовой оценки. В подобных случаях необходимо инициировать служебное расследование, открывать уголовное производство и привлекать виновных к ответственности за незаконное разглашение и распространение информации, составляющей государственную тайну», – убежден известный эксперт строительной отрасли, доктор юридических наук, президент Национального экспертно-строительного альянса Украины ВИКТОР ЛЕЩИНСКИЙ .

Об этом, в частности, говорилось в недавней программе «Личность» с Сергеем Дойко: