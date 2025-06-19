Политик и общественный деятель Николай Томенко не сдержался: он обвиняет власть и часть оппозиции в измене принципам унитарного государства и игре на руку олигархам, диаспорной элите и иностранным политическим игрокам.

Зарабатывают здесь - живут там: что стоит за "европейским" законом о гражданстве

Николай Томенко резко отреагировал на принятие закона о множественном гражданстве, который, по его словам, открывает двери к двойным стандартам.

«Все, кто примет решение сохранить свое гражданство США, Канады, Грузии, Израиля… будут продолжать платить налоги и формировать пенсионный фонд в странах проживания», — говорит Томенко.

Кто проголосовал: Зеленский, Медведчук, Порошенко, Вакарчук — в одной лодке

Томенко обращает внимание на неожиданное единство провластных и оппозиционных сил:

«243 депутата проголосовали за, и без 9 голосов ЕС и 12 — Голоса закон не прошел бы».





Для него это не просто политический компромисс, а «тотальная ложь» — на словах для помощи Украине, на деле для удобства определенных элит.

Новые украинцы без налогов и с правом голоса

Томенко считает, что обещания властей о том, что двойные граждане не смогут покупать землю или занимать государственные должности – фикция.

«Согласно Земельному кодексу, покупка земли запрещена иностранцам, а не множественным гражданам», — объясняет он.

А история с заместителем министра образования Винницким, имеющим гражданство Канады, наглядный пример, как обходят закон даже без его "обновления".

Возьмут паспорт — а тесты сдадут потом (или нет)

«За выдающиеся заслуги можно получить украинское гражданство без всякого теста — экзамены можно сдать… в течение двух лет. Если вообще составят», — возмущается политик.

Томенко напоминает, что уже было немало «реформаторов» из Армении и Грузии, получивших паспорта из рук власти, не продемонстрировав никакого реального взноса.

А что с Конституцией?

Политик убежден: Конституционный Суд могли специально парализовать, чтобы не заблокировал принятие этого закона. Ведь статья 4 Конституции ясно предусматривает единое гражданство.

"Там сейчас 11 судей, при необходимом кворуме в 12. Решение по толкованию статьи 4 "зависло" еще с апреля 2023 года", - добавляет Томенко.

Финал – горький

«Теперь тройной гражданин Коломойский, двойные депутаты из приграничья, Орбан и все те, кто зарабатывает в Украине, а пенсию получает в США — празднуют», — заключает он.

Томенко предупреждает: этот закон не вернет украинцев домой, а наоборот — подтолкнет к еще более активному бегству из страны. И точно не сделает государство сильнее.