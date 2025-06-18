Россия масштабирует производство «Шахедов» и не останавливается на этом пути, так что если Украина не начнет действовать прямо сейчас, армия РФ уничтожит инфраструктуру, производство и оборонные сооружения.

Такое угрожающее предупреждение для украинцев сделал военный специалист по системам РЭБ и связи, председатель Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, с позывным Флэш.

В то же время, военный эксперт отметил, что противодействовать врагу можно. И для этого необходимо наладить массовый выпуск дронов-перехватчиков, а также обучение военных по всей Украине их использованию.

«Вы знаете, я оптимист и бью тревогу только в крайних случаях. Россия „разнесет“ нам всю страну „Шахедами“. Они масштабировали производство и еще масштабируют. Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, производству и оборонным сооружениям конец», — сказал «Флэш».

По его словам, основной акцент должен быть на массовом выпуске дронов-перехватчиков и обучении военных по всей стране их использованию.

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