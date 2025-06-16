Команда Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» совместно с председателем наблюдательного совета фонда первым заместителем парламентского комитета по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем осуществили очередную — уже 270-ю — гуманитарную миссию на фронт. В этот раз помощь получили подразделения в Донецкой области, в частности на покровском направлении, а также в самых горячих точках Харьковской области.

«Мы не просто привозим технику и оборудование – мы везем шанс на жизнь, защиту, превосходство над врагом. Там, где сейчас непрерывно летают дроны и противник активно наступает, каждая минута — критическая. Наша обязанность — быть рядом и успевать туда, где есть наибольшая потребность», — подчеркнул Валерий Дубиль.

В рамках этой миссии на передовую были доставлены современные РЭС с иммерсионной системой охлаждения, станции Starlink, зарядные станции, специальные геймерские кресла, необходимые для работы операторов БПЛА и пунктов управления огнем. Волонтеры передали военным продукты быстрого приготовления и витаминные комплексы для поддержания здоровья.

Помощь получили боевые подразделения, работающие непосредственно на линии столкновения. Среди них — 4-я бригада оперативного назначения «Рубеж», 3-я танковая бригада, 117-я и 44-я отдельные механизированные бригады, подразделения терробороны, артиллеристы, пограничники, бойцы НГУ и отдельные дроновые группы, ежедневно выполняющие сверхсложные боевые задания.

БФ молодежной инициативы «Надежда» выражает искреннюю благодарность всем партнерам, которые поддержали эту поездку и постоянно помогают украинскому войску.

За три года полномасштабного вторжения команда фонда совершила 270 выездов на фронт, преодолела более 300 тысяч километров, передала украинским военным более 300 современных РЭБов, а также тысячи единиц техники, средств связи, медицины и амуниции. Благотворительная молодежная инициатива «Надежда» продолжает свою миссию — спасать жизнь и поддерживать тех, кто борется за мир в Украине.