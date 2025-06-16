Об этом Илья Павленко, генерал-майор, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пишет в своем блоге на портале Интерфакс. Приводим материал без комментариев редакции.

О резонансных спецоперациях украинской военной разведки под руководством генерал-лейтенанта Кирилла Буданова в условиях полномасштабного вторжения РФ в Украину

С первых дней полномасштабного вторжения перед Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР) возникли новые беспрецедентные вызовы, повлиявшие на коренную трансформацию Украины и на ход мировых, политических, экономических процессов. Реформы в ведущей спецслужбе Украины начались фактически на ходу. Начиная с 2022 года существенно расширился диапазон и география деятельности ГУР. Хотя украинские разведчики хорошо знали своего врага и сражались с ним еще с 2014 года, когда россияне аннексировали Крым и захватили часть украинского Донбасса.

Опыт работы ГУР в период полномасштабного вторжения РФ в Украину активно изучают мировые аналитики и специалисты многих спецслужб.

Кластер

В первую же ночь полномасштабного вторжения одной из первых задач подразделений активных действий ГУР стала оборона Киева. Осознавая, что потеря столицы Украины привела бы к обрушению фронта и деморализации общества, Буданов отправил спецназ защищать аэродром в Гостомеле, который враг планировал захватить, чтобы посадить транспортные самолеты с войсками и техникой. Лучший военный авангард окупантов столкнулся с профессиональными, мотивированными, хорошо вооруженными подразделениями ГУР.

В то же время, наносились активные удары по цепям обеспечения врага, особенно по растянутым линиям поставки.

Параллельно под руководством Буданова происходило создание сети движения сопротивления – партизанских отрядов в регионах местного населения, деятельность которых координировал главный штаб-офис украинской военной разведки. Также возникла необходимость расширения специализации и количества подразделений активных действий наивысшей сложности – так возникли первые новые подразделения ГУР: "Kraken", "Шаман" и "Артан". В ряды Международного легиона ГУР прибыли добровольцы из многих стран мира.

Подразделения ГУР освобождали Бучу, Ирпень, Мощун, Ворзель, другие города и деревни Киевской, Житомирской, Черниговской областей.

Отдельной страницей стала операция поддержки нескольких тысяч гарнизона Мариуполя Донецкой области, который оказался в окружении на территории завода "Азовсталь". Вертолеты доставляли гарнизону боекомплект, медикаменты, продовольствие, а возвращаясь эвакуировали раненых и тела погибших защитников. Удалось реализовать семь рейсов, задействовать 16 военных вертолетов, которые обходили глубоко эшелонированную оборону окупантов, насыщенную средствами ПВО.

В боях за Харьковскую область и во время Харьковской контрнаступательной операции в сентябре 2022 отличились бойцы полка ГУР "Kraken". Также спецподразделения ГУР принимали участие в оборонных боях за Северодонецк, Соледар, Бахмут, Часов Яр и другие города и поселки Украины.

24 января 2023 бойцы ГУР провели успешный разведывательный рейд в районе Новой Каховки Херсонской области, форсировав Днепр на моторных лодках. Враг воспринял это как попытку прорыва, подтянул значительные резервы, но украинские спецназовцы нанесли противнику значительные потери, уничтожили командный пункт, захватили пленника и вернулись на правый берег Днепра.

В августе 2023 года Силы безопасности и обороны Украины начали операцию по форсированию Днепра в его нижнем течении и созданию плацдарма на левом берегу. В результате был создан плацдарм вблизи сел Крынки и Казачьи Лагеря Херсонской области, удерживаемый до лета 2024 года, заставляя врага концентрировать там значительные силы и средства. В этой операции немаловажная роль была отведена бойцам спецподразделения ГУР "Шаман".

В августе-сентябре 2023 года подразделения ГУР предприняли по меньшей мере три попытки переправиться через Днепр в районе Энергодара Запорожской области с целью создать плацдарм для освобождения Запорожской АЭС. К сожалению, успеха добиться не удалось, однако враг вынужден был удерживать там значительные силы и тогда не решился подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

От обороны к наступлению: битва за Черное море

С первых часов полномасштабного вторжения Черноморский флот РФ, используя свое количественное и огневое преимущество, пытался установить контроль над Черным морем и взорвать десант на побережье у Одессы, но потерпел полное фиаско. В результате благодаря работе спецназовцев ГУР и небольшим беспилотным украинским судам Magura Россия потеряла контроль над Черным морем.

Для защиты торговых морских маршрутов и защиты северо-западного побережья Черного моря от враждебного присутствия Буданов определил приоритет – очищение акватории от российского присутствия.

Началась история возвращения украинского контроля над Черным морем с деоккупации острова Змеиного в начале июля 2022 г., на который высадились спецназовцы ГУР и ССО.

Важным этапом для обеспечения торговых черноморских путей было возвращение под украинский контроль буровых газодобывающих платформ на шельфе Черного моря между островом Змеиный и западным побережьем Крыма, захваченных россиянами еще в марте 2014 г., так называемый "вышек Бойко". В начале сентября 2023 года разведчики "Артан" провели операцию и вернули контроль над буровыми платформами "Петр Годованец" и "Украина", а также самоподъемными буровыми установками "Таврида" и "Сиваш".

Первой целью ГУР 24 мая 2023 стал российский разведывательный корабль "Иван Хурс", успешно атакованный тремя дронами Magura V5 в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. 1 февраля 2024 года шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер Ивановец, который в результате затонул, погибли все члены его экипажа. Также были уничтожены несколько десантных катеров возле Черноморского. 14 февраля 2024 года был потоплен большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки.

Самой сложной морской операцией ГУР было уничтожение современного патрульного корабля окупантов "Сергей Котов". Этот корабль дроны Magura поражали до дважды потопления. Спецназначители отряда ГУР Group 13 с помощью дронов Magura V5 уничтожили еще немало враждебных надводных целей. Ныне ударный морской дрон Magura – это единственный беспилотник в мире, потопивший военный корабль.

Но креативность инженеров спецназовцев ГУР на этом не ограничилась: в последний день 2024 года воины Group 13 впервые в истории поразили воздушную цель с помощью Magura V5, оснащенного ракетным вооружением. Вблизи мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма ракетами Р-73 "See Dragon", запущенными с Magura V5, были сбиты два российских вертолета Ми-8. А в начале мая 2025 г. вблизи российского порта Новороссийск воины Group 13 с платформы новейшей украинской разработки Magura V7 ракетами AIM-9 Sidewinder сбили два российских многоцелевых самолета Су-30 Flanker.

Комплексом этих успешных операций операторы ГУР достигли стратегической цели – вернули Украине свободную логистику через Черное море. Черноморский флот РФ вынужден был покинуть порты Крымского полуострова, перебазировавшись на побережье Кавказа. Теперь российские военные корабли очень осторожно покидают места и на короткое время, постоянно опасаясь атак украинских морских дронов.

В результате были разблокированы украинские порты Черноморск, Одесса и Южный. Работают украинские порты на Дунае, открытые и обезопасенные торговые пути в том числе для украинского зерна, которое доставляется нуждающимся в продовольствии стран Африки и Ближнего Востока.

Удары по военным объектам и инфраструктуре на вражеской территории

В 2022 году в ряде комментариев и интервью Буданов сформулировал еще один военный стратегический приоритет – бить врага на его территории, перенести бремя войны на плечи государства-агрессора. Соответственно, одной из важных задач украинской разведки стало уничтожение вражеской дальней авиации, наиболее смертоносной для мирного населения Украины.

26 февраля 2023 года на военном аэродроме "Мачулищи" недалеко от Минска в Беларуси успешной атакой БПЛА был выведен из строя российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В августе 2023 разведывательная группа ГУР под командованием Олега Бабия (Герой Украины посмертно) тайно преодолела расстояние в 600 км в тыл противника и уничтожила на аэродроме "Сольцы" в Новгородской области бомбардировщик ТУ-22М3 и вывели из строя еще два борта.

14 января 2024 совместной операцией ГУР и Воздушных сил ВСУ был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, экипаж погиб. Также был поврежден воздушный командный пункт Ил-22М. По схожему сценарию 19 апреля этого же года на дальности 308 км от места пуска зенитной ракеты был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

В марте 2024 г. была проведена наступательная операция в Курской и Белгородской областях РФ, в частности, силами российских добровольцев подразделений Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона. Эта операция, как и предыдущая, проведенная в мае 2023 года, стала зондированием почвы для дальнейшей масштабной наступательной операции силами нескольких бригад в августе Курской области.

В апреле 2024 года Буданов очертил новый амбициозный план, направленный на снижение российского военного потенциала, охватывающего военную промышленность, военные аэродромы, пункты управления, склады, логистические узлы страны-агрессора. И уже 17 апреля бойцы ГУР с помощью БПЛА атаковали 590-й отдельный военный радиотехнический узел в городе Ковилкино (Мордовия, 680 км от границы Украины), уничтожив загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер". 24 апреля дроны ГУР атаковали Новолипецкий металлургический комбинат в городе Липецк.

27 мая БПЛА ГУР атаковал загоризонтную радиолокационную станцию ​​"Воронеж М" в г.Орске Оренбургской области (1800 км от украинской границы).

8 июня на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области был поражен многоцелевой истребитель Су-57, другой самолет такого класса поврежден. Это стало первым в истории случаем поражения Су-57. 16 августа этого же года ГУР нанесло удар дронами-камикадзе по аэродрому "Саваслейка", где были уничтожены три военных самолета, в частности, один МиГ-31К/И, еще пять самолетов получили значительные повреждения.

12 октября была успешно поражена вражеская база горюче-смазочных материалов во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области. 21 декабря на территории экономической зоны "Алабуга" в российском Татарстане сгорел состав с деталями до 400 дронов-камикадзе "Shahed-136" на $16 млн.

31 января 2025 года был нанесен удар по ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области, входящему в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. 26 января беспилотники поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", входящей в четверку российских монополистов и поставщиков армии.

Эксперты считают, что аварии на российских НПЗ – это действенные санкции на экспорт РФ нефтепродуктов и нефти. Аналитики утверждают, что военная цель ударов по НПЗ - оттягивание вражеских средств ПВО и ПРО (например, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1") от других задач на фронте, ведь нужно прикрывать большое количество НПЗ.

Применение БПЛА подразделений ГУР доказали, что могут наносить поражение на 2000 км вглубь страны-агрессора по разным военным объектам. В результате проведенных операций понятие "безопасный тыл" для россиян перестало существовать.

В интервью 2024 года американскому изданию The Philadelphia Inquirer командир украинской военной разведки заявил, что "является фанатом" ударов по территории России посредством беспилотников дальнего радиуса действия и выступал за это еще с первых дней войны. "Именно поэтому с весны 2022 года мы начали проводить значительные операции на территории РФ, и будем идти дальше, чем больше у нас будет ресурсов для этого. И Россия начала это чувствовать", – сказал Буданов.

Беспилотники украинской военной разведки и дальше методически уничтожают высокостоящее российское ПВО, склады и военные производства в сотнях километров от нашей границы.

Работа в Африке

Удачным примером стратегии несимметричных действий ГУР есть противодействие планам Кремля взять под контроль отдельные страны Азии и Африки, использовать их природные ресурсы и богатства для наращивания своей военной мощи. В составе частной военной компании "Вагнер" и так называемого Африканского корпуса находятся многие военные преступники, совершившие преступления против гражданского населения Украины и являющиеся законной целью для украинских спецназовцев. Справедливое возмездие находит их на Ближнем Востоке и в Африке.

Сирия была не просто подконтрольной Кремлю страной – она была стратегическим и величайшим военно-логистическим хабом для российского военного контингента в Африке. Военные самолеты прибывали из РФ на Хмеймим, откуда наемники разлетались дальше в Судан, Ливию, Мали, ЦАР.

Смена власти в Сирии стала личным поражением Путина, ведь в режим Асада и российское военное присутствие в Сирии были вложены огромные средства и ресурсы. Операция по освобождению Сирии от промосковского режима готовилась не один месяц и была блестяще проведена. Придет время, и откроются подробности постепенного свержения режима Асада, роль во многом сыграли многие страны, в том числе и с участием специалистов ГУР.

Африку Кремль рассматривает как перспективный рынок для сбыта своей устаревшей продукции, особенно после введения санкций и ограничений на многих мировых рынках. При этом блокируются поставки продовольствия и товаров первой необходимости в страны, на которые Москва не имеет военно-политического влияния, и тем самым путинский режим обрекает находящиеся на грани выживания местное население стран Африки, на голод и страдания и подталкивает к антиправительственным протестам. РФ через собственные прокси силы способствует установлению и поддерживает диктаторские режимы на западе Африки (Мали, Буркина-Фасо, Нигер), усиливает антизападную интеграцию континента, выкачивает из этих стран ресурсы.

В отличие от РФ Украина не преследует в Африке никаких военно-политических целей. Основные усилия Украины по сотрудничеству со странами Африканского континента направлены на гуманитарную помощь и экономическое сотрудничество. Деятельность ГУР на африканском континенте направлена ​​на выявление и противодействие военным преступлениям, совершаемым там РФ, а именно ППК "Вагнер" и так называемый Африканский корпус.

В 2025 году Буданов в контексте операций ГУР в Сирии и Мали рассказал в интервью, что партнеры не оказывали помощь Украине, поэтому украинским разведчикам пришлось действовать самостоятельно. Несмотря на то, что тема присутствия спецназовцев ГУР в Сирии и Мали до сих пор политически деликатна, известно, что это было сотрудничество с местными повстанческими отрядами и совместное планирование ряда операций против российских прокси, поддерживающих прокремлевские режимы.

Вопросы военнопленных

Отдельная страница работы ГУР – это увольнение украинских защитников и гражданских граждан, главным образом с помощью механизма обмена их на российских захватчиков.

С начала полномасштабного вторжения Координационный штаб в рамках обменов и специальных мер вернул в Украину из российской неволи 5757 военных и гражданских, 9744 тела погибших (на сегодняшний день меры по возвращению продолжаются, поэтому эта цифра не окончательная).

В своей деятельности в отношении пленных россиян и их наемников ГУР и Украина неукоснительно и последовательно придерживаются Женевских конвенций, чего не скажешь о российской стороне, которая пытает украинских пленных, военных и гражданских, превращая их жизнь в ад.

Последнее важное действие, проведенное Координационным штабом - 14 февраля 2025 по результатам проведенного очередного репатриационного мероприятия в Украину удалось вернуть тела 757 героически павших украинских воинов.

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Сова, символ мудрости и решительности является ключевым элементом эмблемы ГУР. Эта птица охотится в сумерках, когда жертва теряет бдительность и не видит смертельной опасности. Непрогнозируемость и неожиданность – главные рецепты успеха украинской военной разведки. Сегодня ГУР является одной из самых влиятельных спецслужб на европейском континенте, а интенсивность и многофункциональность спецопераций украинских разведчиков – отдельная многоменная история успеха, которая еще ждет своих исследователей.

А пока борьба продолжается, как планирование и реализация новых смелых замыслов. Украинская сова не прекращает охоту.