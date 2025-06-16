250 лет назад московиты совершили измену, варварство и мародерство, уничтожив сердце казацкой свободы — Запорожскую Сечь. Политик и общественный деятель Николай Томенко напомнил о событиях, которые следует помнить всем украинцам.

Как напоминает Томенко, Российская империя долго пыталась использовать запорожцев в своих целях. В преддверии очередной войны с Турцией Екатерина II писала Кошевому атаману Петру Калнышевскому, уверяя в своей «высочайшей милости» к Войску Запорожскому. Потемкин даже записался к казакам и получил казацкое имя - Грицько Нечоса.

Запорожцы, искренне доверившись, героически сражались на Днепре и Дунае, завоевывали Крым для империи и одерживали победы. Но вместо обещанной признательности Россия готовила уничтожение.

Как Москва готовила измену

Как только в 1774 году завершилась война с Турцией, империя больше не нуждалась в помощи запорожцев. Уже год спустя Екатерина II решила ликвидировать Сечь. Чтобы сломить казацкое сопротивление, к границам Запорожья стянули более 90 тысяч солдат.

«Как поступать? Мнения разделились: большинство хотело защищать Сечь, меньшинство — договариваться. Архимандрит Владимир призвал избежать братоубийства. Калнышевский, с хлебом и солью, встретил московское войско, еще вчера клявшееся в дружбе», — рассказывает Николай Томенко.

Разрушили святыню и стерли память

После этого россияне полностью разрушили Сечь. Они ограбили церкви, забрали святыни, архивы, ценности. Самого Калнышевского заковали в кандалы и отправили в Москву.

14 августа 1775 г. Екатерина II издала Манифест «Об истреблении Запорожской Сечи», которым даже само название «запорожские казаки» запрещалось до употребления.

Петр Калнышевский провел в холодном погребе Соловецкого монастыря 25 лет. Умер на Соловках в возрасте около 113 лет.

Повторяющаяся история

«Эта история сотрудничества и договоренностей с московской ордой всегда заканчивается одинаково – изменой и уничтожением, – отмечает Николай Томенко. — Это доказано не только событиями 1775, но и Иловайской трагедией 2014 года. Поэтому мы должны учить свою историю и не наступать на те же грабли».

Символ возрождения: Запорожская Сечь на Хортице





Впрочем, есть и светлая страница этой истории. Николай Томенко подчеркнул, что честь быть одним из инициаторов возрождения историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» на Хортице.

«В настоящее время это место, где каждый украинец может почувствовать дух казачества, увидеть нашу историю и героическое наследие. Это напоминание о том, кто мы и почему должны бороться за свою свободу», — подытожил Томенко.

История разрушения Запорожской Сечи – еще одно напоминание, чем всегда заканчиваются "дружеские" объятия Москвы. Помним это — сегодня как никогда.