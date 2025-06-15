Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов опубликовал приветствие по случаю Дня отца, который отмечается в Украине 15 июня.

В своем обращении глава военной разведки отметил особую роль родителей во время войны и отметил тысячи украинских мужчин, защищающих страну.

"Быть отцом – значит быть готовым брать на себя ответственность: за семью, за дом, за страну. Быть способным принимать сложные решения и нести ответственность за их последствия", – написал Буданов.

По словам начальника ГУР, сотни тысяч украинских мужчин ежедневно доказывают свою готовность нести ответственность за будущее своих семей, защищая детей, родных и страну в рядах украинской армии, в том числе в подразделениях военной разведки.

Буданов, сам отец, рассказал о личной цене, которую приходится платить за будущее детей: "когда дети растут, а ты слышишь их голос только в трубке; когда пропускаешь их первые достижения, праздники, обычные будние мгновения - ради того, чтобы они жили в свободной стране".

Глава военной разведки выразил благодарность всем, кто "закаляет украинскую победу", назвав их достойным примером для своих сыновей и дочерей. Отдельно он упомянул родителей, воспитавших поколение защитников Украины, и тех, кто отдал жизнь за свободу.

Буданов также отметил тех, кто ныне сражается вместе со своими детьми, назвав это "живым свидетельством непрерывности нашей борьбы".

Напомним, что День отца в Украине отмечается в третье воскресенье июня и в этом году приходится на 15 июня.