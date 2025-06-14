Политик Николай Томенко проанализировал, что действительно стоит за этими идеями.

Под фанфары форума спрятали главное

Пока СМИ обсуждали лишь скандальные заявления отца Илона Маска, главная идеологическая сущность московского "Форума будущего 2050 года" осталась практически без внимания. А зря, говорит Николай Томенко: здесь четко обозначили, что строит Путинская Россия.





«Это не просто форум – это презентация программы, которой будет Россия завтра. Организовал его скандальный олигарх и спонсор войны Константин Малофеев. Мероприятие было официально поддержано Кремлем и РПЦ. Среди спикеров – и министр иностранных дел Лавров», – подчеркнул Томенко.

Как видят "идеальную" Россию в Кремле

Главные тезисы форума – это концентрат путинской идеологии. По словам Томенко, предлагают следующее:

Россия – это автократия с пожизненным правителем. Никаких выборов.

Государственная идеология – служение государству, церкви и народу.

Основой национальной идентичности – православие.

Женщинам отводят роль "рожать больше детей" - к 2050 году поднять рождаемость до 3 детей на женщину.

Восстановление советского Госплана.

Главный враг – либерализм и все его проявления.

«Фактически Россия открыто провозглашает, что хочет стать империей средневекового образца», — констатирует политик.

Кого считают героями - список диктаторов

Особенно показателен перечень исторических "героев", которыми планируют вдохновлять россиян:

Иван Грозный

Петр I

Екатерина II

Александр III

Николай II

Иосиф Сталин

«Именно этих тиранов, украинофобов, антисемитов и шовинистов нынешняя путинская команда представляет как образец», — подчеркивает Томенко.

Отдельно он обращает внимание на культ Сталина, которому приписывают создание 537 новых городов и 1884 селений. Особенно много теплых слов Кремль посвящает Александру III, который, по их логике, олицетворяет "идеальную Россию для россиян".

При Александре III начали душить украинский язык и выгонять евреев

Томенко напоминает: именно при правлении Александра III российская империя усилила притеснения украинцев, поляков и евреев.

«Был окончательно запрещен украинский язык – усилили Эмский указ. 17 тысяч евреев принудительно выселили из Москвы и Московской губернии. Полякам запретили занимать государственные должности. Университеты потеряли любую автономию – ректоров и преподавателей назначали чиновники. Абсолютная диктатура чиновничества», – отметил Томенко.