Закупка снаряжения для разгона демонстрантов стоимостью 54 миллиона гривен наделала шум в медийном поле.



Об этом сообщали znaj.ua

Абсурдную закупку, о которой недолго, но громко говорили в СМИ и социальных сетях, наконец отменили. Впрочем, с информационного поля Нацгвардия не исчезла. Привод – тендер на закупку бронежилетов 6-го класса защиты (защита с помощью бронеплит, вес свыше 10 килограммов). Prozorro информирует об упрощенной процедуре и ожидаемой стоимости чуть более 132 миллионов гривен. Количество – пять тысяч. Достаточно привычная процедура и цена. Впрочем, эксперты, которые следят за тендерными процедурами, бьют тревогу .

Оказалось, что из списка стандартных требований к потенциальному поставщику в этом тендере пропали сразу три ключевых. Первый — опыт снабжения бронежилеты. Согласно этой логике, к участию в тендере могут приобщиться те компании, которые вообще к бронежилетам не имели никакого отношения, а продавали, например, носки. Второй – финансовая состоятельность. Не важен уставный капитал и оборот. Любая компания, даже созданная вчера, может подаваться на участие. Третий и самый важный — отстрел бронежилетов, протоколы лабораторных испытаний, проверка качества ткани чехлов. То есть из условий изъяли все важные пункты. То, что будет непосредственно влиять на жизнь человека, который будет носить подобный «бронежилет» 6-го класса защиты. К слову, этот класс самый высокий по украинским стандартам, должен защищать от пуль снайперских винтовок, пулеметов, автоматов.

Подробно прописаны требования к цвету чехла. Система Pantone, цветометрические характеристики CIELAB. Темно-синий, а не камуфляжный рисунок. Вместо требований к качеству, странные требования к параметрам цвета, глаз человека не сможет отличить, только лабораторное оборудование.

Для экспертов вывод очевиден. Тендер прописан под конкретным поставщиком. Чтобы другие возможные компании даже не смогли поучаствовать в нем. Потому что такая ткань уже закуплена дельцами и ждет 100% выигрыш в тендере.

Это не первый подобный случай. Два года назад была схожая ситуация с униформой Нацгвардии. Процедуру тендера начали уже после закупки ткани. Для выполнения заказа избрали посредника с уставным капиталом в несколько сот гривен. Собственное производство отсутствует, фирма основана накануне заключения контракта. Предложения украинских производителей игнорировали, избрали импортную ткань, дороже шестидесяти процентов. Все закупки проходили в закрытом режиме. Опций "контроль" и "ответственность" в истории 2023 года не существовало. В 2025 году ситуация повторяется.