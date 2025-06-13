Об этом подразделение активных действий ГУР МО Украины сообщил в соцсетях. Первое такое пространство в начале марта 2025 года начало работу в Киеве.

По словам командира Виктора Торкотюка с позывным "Титан", локация предназначена для адаптации и поддержки ветеранов подразделения. Также на пространстве будут проводиться собеседования с потенциальными кандидатами, стремящимися проходить службу в составе «Артана».

«Для ветеранов – это место поддержки, доверия, профессиональной помощи. Для гражданских – возможность узнать, кто мы такие, чем живем и чем дышим, какие задачи выполняли и выполняют наши воины. А для тех, кто хочет присоединиться – это первый шаг в настоящую боевую семью. Благодарю каждого, кто присоединился к созданию этого пространства», – прокомментировал Виктор Торкотюк.





Открытие пространства сопровождалось праздничным мероприятием для детей Винницы, к организации которого присоединились представители патриотической подготовки «Звітяга. Артон». Молодежь ждали интерактивы и музыкальные выступления звезд – Амадора Лопеса и рэп-исполнителя BURLA.

Открытие пространства в Виннице стало возможным благодаря помощи местного мецената Феликса Волкова. За поддержку социального проекта его поблагодарила глава благотворительного фонда и волонтер Диана Подолянчук, которая системно поддерживает боевые подразделения ГУР МО Украины. В знак объединения усилий она передала винницкому меценату "улучшенную карту мира" без россии с личной подписью генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

В подразделе активных действий «Артан» также отмечают, что в настоящее время продолжается набор гражданских лиц по следующим специальностям:

специалист РЕБ/РЭР,

боевой медик,

оператор БПЛА.

Потенциальные кандидаты могут заполнить анкету на сайте подразделения или обратиться по телефону 0950070515.