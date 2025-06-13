В первую очередь московские пропагандисты высмеивают позицию президента США, который ввел федеральные войска в Лос-Анджелес и заморозил помощь Украине.

Так, прокремлевский военный обозреватель Герман Куликовский даже не пародирует, а просто цитирует все высказывания Трампа по поводу войны в Украине, добавив только слова "Калифорния", "американцы" и "повстанцы".

"Трамп сошел с ума. Эта война с Калифорнией уже унесла 500 тысяч жизней американских солдат и 250 тысяч повстанцев. Нужно прекращать войну и заключать соглашение. Большое отличное соглашение, соглашение, мирное соглашение. Соглашение, чтобы все торговали и обогащались. для переговоров", – пишет пропагандист.

Также Куликовский пишет, что губернатор Калифорнии "подал или собирается подать в федеральный суд на тирана Трампа". Но "судами дело не выиграешь, винтовка рождает власть, и потому нужно не в суд подавать, а создавать народное ополчение", предлагает он.

Пропагандист сравнивает ситуацию в Калифорнии с событиями в фильме "Не угрожай Южному Централу", описывая Лос-Анджелес как одно огромное гетто, где бездействуют законы, и намекая на то, что в это время Трамп спокойно пьет в своей резиденции.

"Вновь призвать в строй лос-анджелесских казаков, настоящих легендарных родителей: Зубочистку, Пепельницу, Локдока и Шалену Ногу. Они смогут поднять весь район и показать Белому дому, что не надо угрожать Южному Централу, спокойно попивая виски в Мар-о-Ла.

Другой "военкор", пропагандист Александр Сладков сравнивает беспорядки в США с дракой хоккейных команд и ссылается на одно из последних высказываний Трампа по поводу войны в Украине. Напомним, что после проведения спецоперации "Паутина" он сравнил войну с "двумя детьми, которые дерутся в парке", и добавил, что "иногда лучше позволить им немного подраться".

"Нельзя продолжать это безумное кровопролитие в Калифорнии. Да, дерутся, как дети, да, надо дождаться, когда "хоккеисты-мигранты" кончат сражаться с "хоккеистами из национальной гвардии США", но они же дети..." – отмечает Сладков.

Причем недавно официальная российская пропаганда определяла Трампа как "спасителя" России – и такую ​​же позицию придерживались и "военкоры". Это лишь доказывает, что последние являются частью пропагандистской машины и всегда согласовывают все свои сообщения с властями.

А также это доказывает, что Кремль больше не видит в Трампе своего союзника и пропагандисты получили команду "фас".