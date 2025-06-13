Проведя уникальную спецоперацию в ключевом "политическом офисе" предателей в Москве, СБУ одержала еще одну победу над спецслужбами врага. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя интервью тайного агента СБУ, который под прикрытием работал помощником предателя Владимира Сивковича.





Эксперт акцентирует внимание на том, что агент СБУ собирал уникальные данные о работе ФСБ в Москве и передавал их в Киев. «Раскрыта “внутрянка” работы офиса предателей в Москве. Это важные данные о том, как построена работа российских спецслужб и как они используют предателей. То, что у СБУ был агент на таком уровне в Москве — еще одно свидетельство высокого уровня работы Службы. Разместить своего человека в ключевую российскую структуру, которая занималась Украиной, а затем, после выполнения задания, еще и вывести агента на Родину — это высший пилотаж в работе спецслужбы. ФСБ десятилетиями выстраивала свои сети в Украине, но они были уничтожены Службой», — пишет политолог.

Черненко подчеркивает, что также стали известны детали разоблачения российского предателя, экс-руководителя Крымского управления СБУ Кулинича. «Его летом 2022 года лично задерживал генерал-лейтенант Малюк. Тайный агент свидетельствует, что это был один из переломных моментов: Кулинич был основной связующей фигурой в схеме россиян. После его задержания ФСБ обвинила Сивковича в провале ключевой операции, которую они готовили много лет. Кулинич разваливал работу Крымского управления и, очевидно, играл ключевую роль для россиян во время полномасштабного вторжения. Поэтому его арест — крайне важный момент противостояния Службы безопасности с российскими спецслужбами», — считает политолог.

«Интервью еще раз демонстрирует, как СБУ стала одной из лучших в мире и проводит уникальные операции против россиян: Малюк очистил Службу от предателей и начал реальную борьбу с российскими агентами. Тайный агент подчеркнул, что именно при каденции Владимира Зеленского проводится наиболее эффективная очистка Украины от государственных изменников. И этот процесс продолжается», — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее тайный агент СБУ раскрыл подробности спецоперации в офисе Сивковича в Москве.