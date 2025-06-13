Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что теперь банки будут более тщательно проверять назначение платежа при переводе денег с карты на карту, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«С 1 июня контроль за карточными операциями в Украине значительно усилился. Банки получили инструменты для более жесткого мониторинга денежных потоков. Так что гражданам нужно быть максимально осторожными во время того, как они делают денежные переводы, то есть переводят деньги с одной карты на другую», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как объясняет журналистка, это обязательство Украины перед Международным валютным фондом по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег для обеспечения прозрачности финансовых операций и противодействия незаконному обращению денег. Адвокат Богдан Янкив, отмечает она, дал разъяснение по поводу того, как сделать переводы более безопасными, как правильно сформулировать назначение платежа, чтобы средства не заблокировали на счетах.

«Платежи без назначения могут вызвать со стороны финансовых учреждений свободные трактовки, особенно если речь идет о больших суммах. То есть если ничего не написано в назначении платежа и перевели большую сумму денег, сразу возникнет вопрос, что за деньги, где взялись, как, кому и т.д.», - объясняет Екатерина Котенкова.

Правозащитник порекомендовал, рассказывает журналистка, в поле «Назначение платежа» использовать нейтральные формулировки, четко описывающие содержание операции, избегать упоминаний о незарегистрированной предпринимательской деятельности, не использовать термины, которые могут вызвать дополнительное внимание банка или могут ассоциироваться с какой-либо сомнительной деятельностью. И, конечно, добавляет она, нужно подтверждать правомерность перевода документально, особенно при транзакциях на большие суммы или регулярные.

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