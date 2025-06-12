Telegram - мессенджер, долгие годы считавшийся одним из самых защищенных в мире, оказался в центре громкого скандала. Новое расследование разоблачило технические связи между Telegram и структурами, обслуживающими шпионские комплексы российской ФСБ.





Как выяснили журналисты, часть серверной инфраструктуры Telegram размещается и обслуживается компаниями, имеющими прямой контракт с Федеральной службой безопасности России. И это не случайность. По данным расследования, эти компании обеспечивают работу объектов, связанных с системами массового слежения на территории России.



Еще более тревожный факт: Telegram, по решению российского суда, уже предоставлял ФСБ информацию о пользователях – IP-адресах, номерах телефонов и даже переписке. Речь идет о лицах, подозреваемых в «террористической деятельности» по ст. 205 УК РФ. Однако правозащитники отмечают, что эту статью в России часто используют для политических преследований.

После задержания Павла Дурова во Франции в 2024 году Telegram обнародовал заявление, в котором согласился передавать технические данные пользователей по требованию государственных органов, если это касается «экстремизма». Но границы «экстремизма» в России — понятие размытое.

Отдельного внимания заслуживает внезапное исчезновение Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» — ресурса, часто публиковавшего чувствительную информацию о российских силовых структурах. Ранее канал успешно обходил блокировку, но теперь он полностью исчез, без объяснений. Расследователи считают, что это еще одно свидетельство потери Telegram контроля над собственной платформой.

Хотя команда Telegram продолжает уверять в своей независимости, новые факты подвергают сомнению реальную безопасность переписки в мессенджере.

Если мессенджер обслуживается компаниями, работающими на ФСБ, это уже не просто "совпадение".

Пользователям советуют быть осмотрительными, избегать передачи чувствительной информации через Telegram, особенно в чате без шифрования. Для критических разговоров лучше пользоваться проверенными инструментами с открытым кодом и независимыми аудитами безопасности (Signal, Session, Threema).