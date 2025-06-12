Журналистка Екатерина Котенкова рассказала об изменениях по зачислению стажа в Украине для выхода на пенсию, в частности, по работе за границей и в бывших республиках СССР, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Главная новость – это утверждение 16 мая Кабмином порядка подтверждения заграничного стажа. Теперь тем, кому в Украине не будет хватать для назначения пенсии украинского стажа, будут также засчитывать работу за границей, даже если между двумя странами не заключено пенсионное соглашение», – рассказывает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, для этого нужно будет предоставить справку от другого государства, где будет отмечено, что ваша работа за границей была официальной и засчитывается в стаж по местному законодательству именно того государства.

«Важно. Для тех, кто уже на пенсии, к сожалению, эта норма роли вообще не играет, потому что такой стаж будет сугубо условным, он не будет учитываться при расчете пенсии», - добавляет Екатерина Котенкова.

Что касается работы в бывших республиках СССР до 1992 года, рассказывает журналистка, то стаж будет засчитываться на основании справок из этих стран, подтверждающих, что человек не получает там пенсию. К тому же, добавляет она, Пенсионный фонд Украины в обоих случаях может помогать гражданам и делать запросы в соответствующие страны, однако еще увидим, как это будет работать на практике, будет ли процесс зачисления этого стажа тяжелым.

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