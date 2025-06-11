Процессор для эндоскопической системы с функцией искусственного интеллекта вместе с программным обеспечением передали Валерий Дубиль и Благотворительный фонд молодежной инициативы Надежда.

«Медицина должна работать на опережение. Каждое современное решение – это шанс спасти жизнь. Поэтому мы поддерживали и будем поддерживать больницы, которые стремятся развиваться, особенно в прифронтовых регионах», — отметил Валерий Дубиль, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы «Надежда».

Благодаря искусственному интеллекту врачи видят в режиме реального времени изменения слизистой, включая ранние стадии онкологии кишечника и неоплазии, и получают анализ клинической картины. Это позволяет быстрее и точнее ставить диагноз. Переданное оборудование уже установили в одном из медучреждений области и начали проводить первые исследования.

«Это была наша мечта – работать на таком оборудовании. Система автоматически анализирует изображение, обнаруживает участки, которые могут свидетельствовать о ранних формах рака, и фиксирует их. Каждый день мы можем проводить до 25 обследований, включая оперативные вмешательства», — говорят медики.

Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» регулярно поддерживает украинские больницы. Только в этом году команда передала медицинское оборудование и изделия более 60 медучреждений по всей стране — от реанимационных коек до мониторов пациента, дефибрилляторов и генераторов.