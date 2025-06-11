Когда Украина защищает свою землю, Россия демонстрирует подлинное лицо варварства 21 века! Политик Николай Томенко гневно отреагировал на последние обстрелы, назвав их продолжением российской агрессии против гражданских.

Уничтожение Одесской киностудии, разрушение школ и больниц – почему мир все еще молчит? Он требует немедленной реакции от международных организаций, иначе "великая русская культура" придет к каждому!

"Великая русская культура" варварства: Ответ на удары ВСУ

Сегодняшняя реальность Украины – это ежедневная борьба с агрессором, который не гнушается никакими методами. Политик и общественный деятель Николай Томенко в своем сообщении на Facebook не сдерживал эмоций, говоря об очередных российских обстрелах. Он назвал их прямым ответом на уничтожение Украиной военных объектов врага, подчеркнув: "Мир имеет дело с циничными Варварами 21 века".





Действительно, как иначе назвать тех, кто сознательно убивает мирных жителей, разрушает роддома, школы, стадионы и, к сожалению, даже посягает на всемирно известные достопримечательности, например знаменитая София Киевская? Это не война против армии, это террор против гражданского населения, против самой сущности человечества.

Особенно показательным примером этого "новейшего российского варварства" стало нынешнее разрушение павильонов Одесской киностудии и уничтожение декораций фильма "Довженко". Николай Томенко провел параллель с гениальным режиссером Александром Довженко, который в свое время подвергся преследованиям от сталинского режима за свою "украинскую правду" о Второй мировой войне. "Сегодня пострадал и от ученика сталина – путина", – горько отметил Томенко. И, как о трагедии украинцев в той войне, он повторил бы те же слова и о нынешней войне:

"Свет мой бедный. Покажи мне, где на тебе пролилось еще столько крови, как у нас на Украине."

"Где реакция мира?": Гневный призыв к международным организациям

В этой ужасной реальности Николай Томенко в очередной раз "хочет требовать от мира и международных структур", которые, по его словам, "ОБЯЗАНЫ быть защитниками наших ДЕТЕЙ и украинских заведений ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СПОРТА… во время ВОЙНЫ", реальных.

Его риторические вопросы звучат как отчаянный крик души, который должен услышать каждый.

Где ЖЕСТКАЯ реакция ЮНЕСКО на разрушение памятника мирового культурного наследия – знаменитой Софии Киевской?

Где действия МОК и других международных спортивных организаций относительно тотального запрета на участие в соревнованиях спортсменов от страны варваров и террористов, которые убивают наших детей и разрушают стадионы?

Где заявления ЮНИСЕФ о ночных ракетных ударах по роддомам и дошкольным учреждениям и школам?

Где реакция международного мира кинематографа на бомбардировку Одесской киностудии?

"Где?…" – спрашивает Томенко, оставляя этот вопрос открытым, чтобы каждый задумался.

Уроки истории: Повторится ли "Европейская измена"?

Томенко не только призывает к действиям, но и проводит параллели с трагической историей, предупреждая о возможном повторении "Европейской измены Украинской Народной Республики в 20 веке". Он цитирует великого украинского поэта Александра Олеся.

"Когда Украина за право жизни

С палачами боролась, жила и умирала,

И ждала, хотела только сострадания,

Европа молчала".

Именно поэтому Николай Томенко умоляет мир: "НЕ МОЛЧИТЕ". Его предупреждение звучит как пророчество: "Потому что после Украины "великая русская культура" Варваров придет, точнее прилетит ракетами и шахедами и на вас". Это прямой призыв к действию, напоминание, что безразличие сегодня может обернуться катастрофой завтра.

В завершение, Томенко предлагает всем "фанатам "большой русской культуры" в мире и в Украине "организовать и провести экскурсию по городам российского ВАРВАРСТВА": от сожженного Музея Григория Сковороды на Харьковщине до разрушенного ракетой корпуса Киевской детской больницы ОХМАТДИТ и разрушенной Одесской киностудии. Это был бы, безусловно, самый правдивый "культурный обмен".