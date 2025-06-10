Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко заявил, что, несмотря на активизацию российских войск на фронте и постоянные обстрелы, государство все еще не может найти деньги для ВСУ, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает политик, последние обострения на фронте, а также смертоносные ночи в Киеве, Одессе и по всей Украине снова заставили задуматься над вопросом, а что у нас по финансированию различных программ в поддержку ВСУ.

«Удивительно, об этом мало можно узнать из СМИ, но я узнал о том, что не публично время от времени последние месяцы Министерство обороны обращается в соответствующие комитеты Верховной Рады относительно серьезной нехватки финансирования для программ в 2025 году. Собственно, эта проблема стара, как и война с россией, поскольку фактически ежегодно речь идет о том, что из бюджета недофинансируются ВСУ и соответствующие программы, особенно крайне актуальные», - рассказывает Николай Томенко.

Также, отмечает политик, он случайно увидел в соцсетях реакцию Минобороны на петицию одного сержанта с 25 тысячами подписей относительно совершенно очевидной вещи – компенсации людям из местных бюджетов средств, потраченных на снаряжение военного. Ведь, констатирует он, не секрет, что родственники военных обеспечивают их разным снаряжением, начиная от каски, бронежилета и других необходимых элементов, для нормальной системы функционирования этого военного во время этой войны. Так что, утверждает политик, было бы логично, если бы люди получали какую-то компенсацию, и Минобороны ответило, что это разумное предложение, но денег выделяют и так слишком мало, а постоянные обращения в соответствующие комитеты ВР не дают результата.

«То есть какой здесь вывод? Конечно, это заскорузлая система Министерства обороны, где доминанта штабистов, коррупционеров, невежд и левых пассажиров просто шокирует из той информации, что у меня есть. Все надежды на то, что Сырский и Умеров проведут соответствующую реформу, оптимизацию и т.д.», - заключает Николай Томенко.

Как сообщала Politeka, Дубина возмутился тем, как государство финансирует войско: «Снова нет средств на армию».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил, продолжит ли Трамп предоставлять оружие Украине.





