Самые успешные и дерзкие операции, совершенные Украиной за последние годы – от ликвидации военных преступников глубоко в России до диверсионных операций в Африке и Сирии – проводились с участием ГУР.

Об этом говорится в статье онлайн-издания Euromaidan Press, опубликованной 8 июня.

Украинская разведка смело пересекает красные линии на трех континентах – там, где Россия годами демонстрировала свою силу: от пригородов Москвы до пустынь Мали.

Деятельность ГУР Минобороны Украины, возглавляемого генерал-лейтенантом Кириллом Буданов, сейчас распространяется далеко за пределы Украины. Это отражает доктрину, сформировавшуюся во время российско-украинской войны в сотрудничестве с западными партнерами, такими как ЦРУ и MI6. Если раньше мировые золотые стандарты разведывательной работы устанавливал израильский Моссад, то сегодня это делает украинская разведка. Пока партнеры Украины обсуждают красные линии и риски эскалации, бойцы ГУР под руководством Буданова делают то, на что не решается ни одна западная спецслужба.

Так, в феврале 2025 года ГУР провело свой вариант «моссадовской атаки на пейджеры»: очки FPV для дронов, оснащенные взрывчаткой, были доставлены российским подразделениям людьми, выдававшими себя за прокремлевских волонтеров. Когда российские операторы дронов открыли оборудование, оно взорвалось у них в руках.

«Способность Украины провести операцию, подобную пейджерной атаке в Ливане, показала постоянно развивающуюся мощность разведывательной службы и проводит сложные глобальные операции», – говорит Трестон Вит, главный геополитический директор Insight Forward и адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета (США).





Британский политолог Марк Галеотти отмечает, что Кремль хорошо знает о возможностях ГУР, а российские службы безопасности «относятся к нему со значительным профессиональным уважением, хотя и с неприязнью». Работая в тандеме с СБУ, гуровцы выслеживали российских военных преступников и коллаборационистов даже в Москве. 1 июня этого года после 18 месяцев планирования украинские спецслужбы одним ударом вывели из строя 34% российских дальнобойных бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Таким образом Украина оказала большую услугу и Соединенным Штатам, нанеся удары по бомбардировщикам Ту-95, десятилетиями считавшимся для них ядерной угрозой.





Euromaidan Press также цитирует народного депутата Украины Александру Устинову, которая отмечает, что охота на военных преступников является мощным стимулом для морального духа украинцев. Кроме того, операции ГУР разоблачают недостатки политической и системы безопасности России, подрывают доверие к ее военному руководству и посылают сигналы самому Кремлю. «Они были эффективны с точки зрения тактических результатов, многие операции завершились успешно, в том числе громкие убийства за пределами Украины. Гуровцы также показали Западу, что возможности Украины выходят за рамки того, что нам традиционно приписывают», – говорит Устинова.

По ее словам, военные победы помогают изменить политический ландшафт, усложняя для России ведение войны, что является стратегической логикой Украины.

Эксперты сходятся в том, что своей деятельностью ГУР развеяло давний страх Запада о том, что любой украинский удар по России спровоцирует масштабную эскалацию.