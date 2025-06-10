Военный Святослав Дубина заявил, что идет 12-ый год войны, 4-ый год полномасштабного вторжения, а власти снова не заложили денег на военные нужды на вторую половину года, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 шагов».

«Сергей Марченко, министр финансов, в очередной раз заявил, что снова нет средств на армию. В прошлом году они объясняли, что не заложили денег в бюджет на войну на вторую половину 2024 года, потому что им сказал МВФ, что война закончится в первой половине 2024 года. Вот у нас заканчивается первая половина 2025 года, идет 12-ый год войны, идет 4-ый год полномасштабного вторжения, и оказывается, что они снова не заложили бюджет на вторую половину года на военные нужды. Вообще армия финансируется по остаточному принципу», – рассказывает Святослав Дубина.

В то же время, отмечает военный, как мы знаем, зарплаты чиновников увеличились на 20%, а на войну не хватает. Также он напоминает, что 31 мая у нас на счетах осталось 110 млрд долларов, которые власти не готовы были потратить на военные нужды.

«Вот просто не готовы. И я не знаю, что с этим делать, потому что я уже не могу назвать это просто каким-то безразличием, халатностью. Это преступление, совершаемое систематически, когда не закладываются в бюджет средства на войну, на оружие», - подчеркивает Святослав Дубина.

Также военный напоминает слова Зеленского о том, что наш ВПК финансируется лишь на 40%, нужно, чтобы Запад дофинансировал еще 60%, а собственное нефинансирование объясняют, например, тем, что якобы западная помощь не может идти на оружие. По его мнению, интересно, потому что брать деньги взаймы и разворовывать их на схемах нашим власть имущим разума хватает, а взять эти деньги и найти способы финансирования оружия, армии не получается.

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