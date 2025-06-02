Операция Службы безопасности Украины по поражению стратегической авиации России стала одной из лучших в истории мировых спецслужб. Теперь в других странах ориентируются не на Моссад, а на СБУ.



Об этом пишет политолог Тарас Загородний .

Политолог подчеркивает, что если три года назад речь шла о том, что Украине нужен свой Моссад, то теперь большинство стран мечтает о своей СБУ. Малыша, который 1,5 года готовил эту операцию и докладывал о ходе подготовки Владимиру Зеленскому. Вчера уже речь шла о ее успешной реализации.

Загородный отмечает, что «Паутина» - операция исключительно СБУ, к которой не имеют отношения спецслужбы других стран. войну даже с ядерным государством. И в авангарде этих изменений идет Украина», – пишет политолог.

«Один из президентов западного мира часто любит говорить о козырях. И просит их продемонстрировать. Украина показала один из таких козырей. Это лучшая в мире спецслужба, способная проводить такие невероятные операции. Украина демонстрирует силу. И эта сила сегодня очень важный аргумент для западного мира», – резюмирует эксперт.

Напомним ранее стало известно, что СБУ провела историческую спецоперацию в тылу России: поразила 41 вражеский самолет стратегической авиации.