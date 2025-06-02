Спецназовцы Центра специального назначения «Омега» продолжают методично выжигать оккупанта из самых горячих точек фронта. И их майский отчет — это не просто статистика.
Враг почувствует боль – спецназовцы «Омега» работают
Бойцы Центра специального назначения «Омега» воюют там, где тяжело. Там, где линия столкновения – это не просто география, а ежедневная борьба за каждый метр. И в мае они доказали: профессиональность, опыт и современные подходы к войне – это формула успеха.
Майский итог: цифры, говорящие сами за себя
За один лишь месяц подразделения ЦСП «Омега» нанесли сокрушительные потери врагу.
- 194 кафира ликвидированы , еще 202 ранены
- 2 вражеских танка выведены из строя
- 10 единиц автомобильной техники уничтожено
- 5 артиллерийских систем уничтожено , еще 11 повреждено
- 7 минометов уничтожено
- 1 реактивная система залпового огня ликвидирована
- 1 комплекс радиоэлектронной борьбы уничтожен
- 34 позиции врага уничтожены , еще 161 — повреждены
- 1 склад боекомплекта уничтожен , 2 — поврежден
Эти цифры — результат слаженной работы, точной планировки и профессионализма, ставшего уже фирменным стилем «Омеги».
Современная война - современные методы
В подразделе не скрывают: используют новые доступные тактики, дроны, разведку, ночную оптику, координацию с другими подразделениями.
«Мы не воюем "по старинке". Мы учимся и учим других, как воевать эффективно. Наша задача – не просто выжить, а победить», – говорят в «Омеге».
«Омега» — работающие молча, но громко
Война – это не громкие заголовки, а ежедневная работа без пафоса.
И бойцы ЦСПо «Омега» именно такие: не ищут славы, но каждый раз доказывают — их присутствие на фронте меняет правила игры.
Видео, говорящее без слов
В опубликованном видео – фрагменты боевой работы отрядов «Омега». Взрывы, уничтоженная техника, точные удары по позициям врага. Это не постановка . Это ежедневная реальность спецназовцев, работающих на передовой.