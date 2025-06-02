Пока кто-то говорит – они действуют. Пока кто считает обещания — они считают уничтоженную технику и враждебные позиции.

Спецназовцы Центра специального назначения «Омега» продолжают методично выжигать оккупанта из самых горячих точек фронта. И их майский отчет — это не просто статистика.





Враг почувствует боль – спецназовцы «Омега» работают





Бойцы Центра специального назначения «Омега» воюют там, где тяжело. Там, где линия столкновения – это не просто география, а ежедневная борьба за каждый метр. И в мае они доказали: профессиональность, опыт и современные подходы к войне – это формула успеха.





Майский итог: цифры, говорящие сами за себя





За один лишь месяц подразделения ЦСП «Омега» нанесли сокрушительные потери врагу.

194 кафира ликвидированы , еще 202 ранены

, еще 2 вражеских танка выведены из строя

10 единиц автомобильной техники уничтожено

5 артиллерийских систем уничтожено , еще 11 повреждено

, еще 7 минометов уничтожено

1 реактивная система залпового огня ликвидирована

1 комплекс радиоэлектронной борьбы уничтожен

34 позиции врага уничтожены , еще 161 — повреждены

, еще 1 склад боекомплекта уничтожен , 2 — поврежден

Эти цифры — результат слаженной работы, точной планировки и профессионализма, ставшего уже фирменным стилем «Омеги».

Современная война - современные методы

В подразделе не скрывают: используют новые доступные тактики, дроны, разведку, ночную оптику, координацию с другими подразделениями.





«Мы не воюем "по старинке". Мы учимся и учим других, как воевать эффективно. Наша задача – не просто выжить, а победить», – говорят в «Омеге».

«Омега» — работающие молча, но громко

Война – это не громкие заголовки, а ежедневная работа без пафоса.

И бойцы ЦСПо «Омега» именно такие: не ищут славы, но каждый раз доказывают — их присутствие на фронте меняет правила игры.

Видео, говорящее без слов

В опубликованном видео – фрагменты боевой работы отрядов «Омега». Взрывы, уничтоженная техника, точные удары по позициям врага. Это не постановка . Это ежедневная реальность спецназовцев, работающих на передовой.





