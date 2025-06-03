Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что украинцам угрожают тюрьмой за препятствование работе ТЦК, в то же время НАПК насчитало нарушений на 37 млн ​​в их декларациях, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Украинцев предупредили о 8 годах тюрьмы за препятствование работе ТЦК. В командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявили, что любое умышленное препятствие исполнению служебных обязанностей военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждения автомобилей, является серьезным правонарушением и квалифицируется по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Указывается, отмечает журналистка, что за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет, потому что ТЦК играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности Украины, в частности, во время военного положения и мобилизации, помогая защищать наше государство от внешних и внутренних угроз.

В то же время, подчеркивает она, есть другая новость, вообще противоречащая предыдущей. Как рассказывает журналистка, НАПК насчитало нарушений в декларациях должностных лиц ТЦК почти на 37 млн ​​грн, и это при том, что за 2024-2025 годы удалось проверить только 18 деклараций.

«Кстати, в большинстве случаев речь идет даже не о руководителях или заместителях ТЦК, а о низших по рангу лицах, причастных к мобилизационным мерам. И в это время несется новость, что людей могут сажать за решетку до 8 лет, если будет признано, что они препятствовали работе ТЦК. Смешно выглядит, если сравнить эти новости», - подчеркивает Екатерина Котенкова.

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