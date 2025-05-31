Николай Томенко, известный политик и общественный деятель, подверг резкой критике инициативу Министерства образования и науки о присоединении Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко к другому вузу – Подольскому государственному университету. По его мнению, это не просто административное решение, а целенаправленная попытка стереть часть украинской истории.





«Только что приехал на историко-просветительское мероприятие в Каменец-Подольский – и узнал об очередной афере оболтусов и грантожеров из Министерства эмиграции молодежи из Украины», — написал Томенко.





Речь идет о подготовленном проекте распоряжения Кабмина о «реорганизации» университета. Но по факту — это ликвидация заведения, имеющего глубокие исторические корни.

Каменец – не просто университет, а символ

Политик напомнил, что университет был создан во времена Гетмана Павла Скоропадского, когда 1 июля 1918 принял Закон о его учреждении, а сам Скоропадский подписал его 17 августа 1918-го. Первым ректором стал Иван Огиенко – выдающийся ученый, религиозный деятель и государственник.

«Это заведение — символ истории УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕНИЯ, с которой ежедневно борется российская орда», — отмечает Томенко.

В 1919 году, когда Каменец стал последним центром УНР, университет оставался интеллектуальным и научным центром. Здесь работали министерства, выходили газеты, действовали дипломатические учреждения. Сам Симон Петлюра привлекал преподавателей университета во внешнеполитическую деятельность.

Реорганизация под соусом «оптимизации» – пренебрежение к истории

Томенко называет инициативу МОН циничной:

«Для них освоение грантовых миллионов долларов на придуманный проект о сокращении украинских вузов до 100 важнее истории государства».

По его словам, университет, который планируют "присоединить", занимает первое место в области по аккредитации образовательных программ и 89-е место в общеукраинском рейтинге. Подольский госуниверситет — последнее место в области и 166-е в стране.

По всему этому — приватизация и коммерция?

Томенко подозревает, что за такими решениями стоит желание «узаконить приватизацию помещений ликвидированных университетов» и поддержка частных вузов, часто связанных с принимающими эти решения.

«Реакция власти – ноль. А реакция родителей и старшеклассников очевидна – все больше молодежи едет на обучение за границу».

В итоге Томенко эмоционально цитирует Симона Петлюру:

«Нам не страшны московские вши. Нам страшны украинские гниды».

И добавляет: борьба сейчас — не только за территории, но и за память и самоуважение, потому что уничтожение таких заведений — это удар в самое сердце украинской государственности.