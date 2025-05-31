Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Соответствующий закон о зачислении стажа был принят еще в апреле 2024 года, но порядок к нему Кабмин почему-то не смог утвердить более года, поэтому закон практически не работал. Это закон №3674. В частности, он предполагает новые условия зачисления стажа, приобретенного до 1992 года в республиках бывшего СССР. Такая работа будет учтена и в страховом стаже, и даже в льготном стаже. Но есть одно условие: если человек не получал пенсионные выплаты от другого государства вот за этот период», – рассказывает Екатерина Котенкова.

То есть, объясняет журналистка, если украинец до 1992 года работал, например, в Казахстане, чтобы ему причислили этот стаж, нужно к заявлению добавить справку из Пенсионного фонда Казахстана, что он там не состоит на учете и пенсию не получает. Если человек не может получить такую ​​справку сам, добавляет он, то можно обратиться в Пенсионный фонд Украины за помощью, чтобы другому государству был сделан необходимый запрос, но пока ответ не поступит, пенсия будет исчисляться без учета этого стажа.

Однако, добавляет журналистка, если нет объективной возможности обмена информацией с другой страной, то до появления такой возможности стаж до 1992 года в другой республике должны засчитать. Указывается, рассказывает она, что речь идет о случаях, когда международное сотрудничество между органами пенсионного обеспечения двух государств не налажено или не получило ответа на запрос МИД в течение 45 дней.

«Если работник был оформлен на предприятии, расположенном в Украине, но при этом находился в командировке или его, например, отправили работать в другие республики Советского Союза, то такой стаж, приобретенный до 1992 года, должны засчитывать без проблем. То есть он не будет считаться заграничным», - добавляет Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что Германия даст Украине вместо Taurus: «Это на долгосрочную перспективу».

Также Politeka писала о том, что Загородний рассказал, куда бить ВСУ, чтобы парализовать россию: порты, химическая промышленность, авиасообщение.