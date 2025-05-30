СБУ сорвала масштабную компанию российских спецслужб по вербовке украинских подростков для терактов и поджогов. Служба продолжает системную работу и действует на опережение. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

По мнению политолога, одна из главных задач украинской спецслужбы – предупреждать такие преступления. «На это направлена ​​информационная кампания «Спали ФСБшника», действующая еще с декабря. Тогда Служба запустила чат-бот и подростки, которые вовремя обратились в СБУ, не сломили себе жизнь. Кроме того, именно благодаря этому проекту были спасены тысячи людей, которые могли стать жертвами терактов и военной техники на сотни миллионов долларов», - констатирует эксперт.

Черненко акцентирует, что масштабный этап этой работы можно видеть на этой неделе. «СБУ провела общеукраинский онлайн-урок для школьников в рамках информационной кампании «Спали» ФСБшника». Речь идет о продолжении глобальной и системной компании по всей Украине, работающей и дающей результат. Уроки во всех школах – один из этапов этой кампании. Также СБУ постоянно ловит молодых диверсантов. На сегодняшний день уже задержали более 600 человек, которые по заданию россии занимались поджогами, диверсиями и терактами. Следует сказать, что ответственности не избежал ни один поджигатель авто», - пишет экс-нардеп.

«Кроме того, что подразделения Службы воюют на фронте, в тылу значительные результаты в борьбе с россиянами демонстрирует контрразведка СБУ – одно из ключевых звеньев в структуре Малыша. Усилия тысячи «спец». Подростки были определены, как наиболее уязвимая категория, которая легко подвергается чужому влиянию и не может трезво оценить последствия своих действий.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ провела общеукраинский онлайн-урок. Во время лекции рассказали подросткам, как не попасть «на крючок» российских спецслужб.