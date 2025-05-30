Патриотизм – не в лозунгах, а в действиях. Именно такую ​​идею в очередной раз доказывает команда Николая Томенко и благотворительного фонда «Рідна країна», поддерживая юных украинцев, которые творят и мечтают по-украински.

В этом году фонд традиционно приобщился к проведению Международного литературно-художественного конкурса «Роду колодец вещей», основанного известной поэтессой и общественным деятелем Валентиной Коваленко. Участие в конкурсе приняли одаренные дети из разных уголков страны — они писали, рисовали, говорили о роде, Родине, культуре.

"Мы не просто дарим книги и подарки - мы дарим поддержку и веру в будущее украинской нации", - объясняет Николай Томенко.

По его словам, дети получили мировоззренческие и спортивные подарки, которые помогли подготовить постоянные партнеры Фонда: сеть магазинов "Атлетикс" и украинские издательства, реализующие благотворительный проект "Украинским детям - украинскую книгу".

А старшеклассники и студенты кроме традиционных подарков получили еще и особое издание — «Воюющего Шевченко. Малую мировоззренческую книгу украинского воина». Фонд «Рідна країна» уже опубликовал 10 тысяч экземпляров этого издания при поддержке Всеукраинского аграрного совета.

«Это книга, которая держит спину. Она о том, кто мы есть, за что боремся, и почему должны победить. Это наше оружие мировоззрения», — говорит Томенко.



Победа и на культурном фронте





В сообщении Николай Томенко также упомянул важную новость — Успенский собор в 1144 году возвращен в украинское пространство.

"Наша многолетняя борьба завершилась возвращением знаменитого Успенского собора в украинский мир", - подчеркнул он.

За это, по словам Томенко, следует поблагодарить историков, музейщиков, в частности Анатолия Гамалию и коллектива заповедника, которым руководит Валентина Коваленко.



Украинский мир - ежедневная работа





Все, что делается в рамках таких инициатив, Николай Томенко называет мировоззренческой борьбой за украинский мир. И эта борьба продолжается не только в поле боя, но и в библиотеках, школах, церквях, семьях.

«Мы каждый день строим свой мир. Украинский. И это приближает победу над исконным врагом — русской ордой», — заключает общественный деятель.

В завершении сообщения он напомнил слова Шевченко, которые по-прежнему остаются указателем:

«И на обновленной земле

Врага не будет, супостата,

А будет сын, и будет иметь,

И будут люди на земле».