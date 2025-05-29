Российские пропагандисты и подконтрольные им ресурсы распространяют информацию о якобы подготовке его увольнения, рассказал блогер и политический эксперт Михаил Шнайдер.





"Друзья, мы воюем с врагом, который точно умеет вести информвойны "В Долгу".

Именно сейчас, когда набирает обороты дипломатическое напряжение вокруг переговоров о прекращении огня, в Украинском информпространстве появилась новая волна фейков о якобы кадровых скандалах в Силах Обороны Украины". ГУР Кирилла Буданова. Совпадение?

Он подчеркнул, что Буданов – сильный и опасный противник для оккупантов и одна из ключевых фигур сектора безопасности Украины. Потому они так системно пытаются бить по нему.





"Сейчас мы наблюдаем классическую активную фазу ИПСО против Сил обороны Украины. Классические и исполнители — чего только стоит одиозный пророссийский беглец-"политолог" Константин Бондаренко. В этой кампании, очередная фаза которой стартовала 26 мая, он выступил в привычной для себя роли подстрекателя, вбросив в строй инициированное якобы руководителем ОП", - рассказал эксперт.

По его наблюдению, дальше мы видим типичную технологию дезинформации: от псевдоинсайдов и якобы "независимых" источников до массового тиражирования. Во время которого вброс Бондаренко уже 27-28 мая подхватили российские ТГ-каналы, а также до сих пор работающие в украинском информпространстве каналы роспропаганды.

"Очевидно, что такие информационные вбросы являются составной частью спланированной кампании, которая имеет целью посеять недоверие к силам обороны Украины, дестабилизировать ситуацию внутри страны и ударить по ключевым фигурам сектора Безопасности. Такие фейки распространяются вражеской пропагандой уже не впервые. На этот раз они "приурочены". каждому Украинскому читателю – не забывать включать критическое мышление, использовать фактчекинг и проверку источников, чтобы не вестись на подобные вбросы Врага. Ну, очень важно.





















