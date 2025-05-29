Спецназначенец ЦСП Омега рассказал о задачах, выполняемых его боевой группой, о начале полномасштабного вторжения, об участии в боях в Харькове, Бахмуте, Балаклее, о своем опыте общения с собственноручно пленными оккупантами.





"Я с 14 года участвую в боях, поэтому для меня полномасштабка не была необычной, я был готов и выполнял разные задачи с первого дня в своем городе — Харькове. Мы работали как группы быстрого реагирования, выдвигались туда, где замечали врага", — добавил он.





По словам спецназовца, нет бесстрашных людей и боятся все, но при качественном планировании можно снизить волнение и добиться нужных результатов.





"Враг воюет мясом и FPV-дронами. Россияне отправляют на нас штурмовую пехоту и знают, что она через три дня заканчивается, поэтому через три дня отправляют новую. Многие из оккупантов вообще не понимают, где они находятся, просто выходят на нас", - рассказал он



. нет выхода, поэтому они просто идут вперед, и они могут бродить по посадкам много дней, пока не умрут или не попадут в плен.







