Об этом пишет Игорь Жданов, руководитель проекта Информационная оборона Фонда "Открытая политика" на сайте Интерфакс. Приводим материал без комментариев и ремарок

Мысль вынесена в заглавие отнюдь не преувеличение. Калининградская область оказалась крайне уязвимой территорией именно в плане поставки энергоносителей. Ее изолированность играет ключевую роль в этом вопросе. Россия просто не в состоянии гарантировать поставки газа и электроэнергии в свою отдаленную провинцию. Интриги добавляет, что эта российская территория до сих пор ни разу не становилась целью украинских Сил обороны.





Несмотря на то, что у Украины достаточно средств для эффективного поражения целей в области. Вполне возможно, что такая тишина временное явление.





Дело в том, что Литовская Республика больше не обременена межгосударственными соглашениями с Россией в энергетической сфере. 8 февраля 2025 года страна вышла из общей энергосистемы, объединяющей электросети Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). После этого Калининградская область по факту стала изолированной от поставок электричества. Калининградская ТЭЦ-2 недостаточно мощна и обычно выступает в качестве балансирующего источника. Строительство Балтийской АЭС, анонсированное с помпой еще в 2010, было тихо заморожено уже в 2014.



Все это приводит к абсолютной энергетической зависимости региона. А значит, к критической уязвимости.

Привычный рычаг влияния России на соседние государства посредством поставки ископаемого топлива также больше не работает. В этом году завершается действие десятилетнего договора с российским "Газпромом" о транзите природного газа в Калининградскую область газопроводом Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград.





Сама Литва отказалась от потребления российского газа еще в апреле 2022 года, поддержав общеевропейскую позицию из-за начала войны против Украины.

В 2019 году Россия создала альтернативный способ поставки газа в свой анклав. Сжиженный газ начал доставляться по морю через Балтийское море с помощью единственной в России плавучей установки по регазификации и хранению сжиженного природного газа "Marshal Vasilevskiy".

Впрочем, и здесь возникает несколько проблем. Мощности имеющихся подземных хранилищ в Калининградской области недостаточно для создания стратегического резерва. Их расширение планируется в ближайшее время. Но как и когда точно, вопрос открыт.

Вторая проблема заключается в крайней уязвимости такого способа доставки. Напомню: "Marshal Vasilevskiy" - единственная установка подобного типа в России. В любых нештатных ситуациях поставка полностью прекратится на неопределенный срок. А учитывая высокую загруженность и невозможность остановки работы для проведения профилактики, нештатные ситуации – дело времени. Выполнить ремонт в России сами по себе будет просто невозможно. Ведь "Marshal Vasilevskiy" был построен на южнокорейской верфи Hyundai Heavy Industries. Ее ремонт можно провести либо там, либо силами финской компании Wärtsilä. Из-за жестких санкций оба варианта по меньшей мере – сомнительны.

Надо отдать должное: в вопросе возобновления работы газопровода правительство Литвы вышло из ситуации очень дипломатично. В марте 2025 года Президент Гитанас Науседа заявил, что это должно решаться не в двустороннем формате, а на уровне Европейского Союза.

В этой ситуации у россиян нет возможности использовать свой железный европейский козырь последних лет: повлиять на ситуацию из-за своих преданных союзников – Венгрии и Словакии. Это ведь срабатывает исключительно в том случае, когда надо заблокировать неудобное для России решение, воспользовавшись правом вето. Главная процедурная слабость ЕС заключается в том, что все решения должны приниматься общим консенсусом. То есть, единогласно. Но ни один из двух российских сателлитов не имеет достаточного политического веса, чтобы хотя бы попытаться пролоббировать вынесение на обсуждение пророссийского решения. А тем более обеспечить его единогласное одобрение.

То есть, если ЕС не разрешит возобновление работы газопровода, а у судна "Marshal Vasilevskiy" возникнут какие-либо технические проблемы, Калининградская область потеряет возможность получать российский газ. Учитывая имеющиеся мощности хранения, энергетический коллапс наступит в течение максимум 4 месяцев.

В свое время Россия рассматривала проект строительства подводного "энергомоста" от Ленинградской АЭС. Впрочем, без технической помощи или США или Китая это просто невозможно. Равно как и возобновление строительства собственной АЭС – в изолированном регионе в условиях международных санкций.

Недавно сама Россия наглядно продемонстрировала это на примере Украины, устроив почти полный блэк-аут



. отопительного сезона в Калининграде… Всё возможно.

Миллионное население региона предстанет перед трудным выбором – либо и дальше проникнуть в роли заброшенной отдаленной провинции, либо переориентироваться на цивилизованную Европу.

И последнее.



Не надо исключать так называемый "украинский фактор". Калининградская область – территория России. Любой объект, в том числе энергетический, может быть законной целью для воздушных ударов или операций воздействия. Местным жителям стоит задуматься, действительно ли они хотят иметь врагом страну, которая более трех лет противостоит ударам армии огромной империи.