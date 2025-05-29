21 мая 2025 года в Вашингтоне (США) на территории Католического университета Америки — одного из ведущих образовательных и духовных центров США под патронатом Ватикана, состоялся Civil Society Congress (Конгресс гражданского общества), организованный в рамках международного форума IRF Builders Forum. демократических институтов, сообщает "Телеграф".

В работе форума приняли участие представители Белого дома, Государственного департамента США, международных религиозных организаций и правозащитных институций из Европы, Азии и Африки. Среди основных спикеров - Паола Уайт-Кейн, советница Белого дома по вере, Патрик Гарви, временно поверенный в делах международной религиозной свободы, и Памела Д. Прайор, ранее возглавлявший Бюро международных организаций Госдепартамента США.

На Вашингтонской платформе Украина была отмечена как государство, в условиях войны сохраняющее высокие стандарты религиозной свободы и не допускающее дискриминации по вере. На ее примере обсуждался вопрос противодействия внешнему вмешательству в сферу религии, в частности, через деятельность транснациональных антикультовых структур, которые, как оказывается, координируются из Москвы.

Особое внимание было уделено экстремистской деятельности Александра Дворкина, идеолога религиозных репрессий в РФ, который возглавляет сеть РАЦИРС, продвигает методики подрыва религиозной автономии других государств под прикрытием "борьбы с сектами".

В ходе форума было обнародовано имя Ирины Кременовской — гражданки Украины, которую в Вашингтоне идентифицировали как активную представительницу антикультовой сети Дворкина, действующую под руководством своего российского идеолога и куратора. По оценкам экспертов, деятельность Кременовской имеет признаки целенаправленного вмешательства во внутреннюю политику, в частности попыток влияния на законодательные процессы, формирования предвзятого общественного восприятия религиозных групп и создания искусственного "экспертного давления" на властные структуры с целью продвижения инициатив, отвечающих интересам России.

Фото: Форум IRF Builders Forum. Зал Католического университета Америки в Вашингтоне, округ Колумбия. На экране: Ирина Кременовская, агент российской антикультовой сети РАЦИРС в Украине.

Отдельно на форуме отметили, что в Украине против Кременовской возбуждено уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности и других признаков". Это решение было оценено участниками международного форума в Вашингтоне как значимый правовой прецедент, свидетельствующий о способности украинского государства идентифицировать гибридные угрозы демократии и религиозной свободы и реагировать на них правовым способом. По словам участников мероприятия, такие действия являются примером осознанной государственной политики, направленной на защиту национальной безопасности и поддержку глобальных демократических стандартов.

На форуме антикультовая деятельность была четко охарактеризована как форма организованного экстремизма, которая используется в контексте гибридной агрессии и политической дестабилизации . Вашингтоне, округ Колумбия.



